הקמת המפלגה החדשה "תורת חומת ישראל" בראשות מאיר פרוש, יו"ר שלומי אמונים, ואליקים שטארק, נציג חסידות בעלזא, גררה הערב חילופי האשמות חריפים בין פרוש לבין חסידות גור. השניים הודיעו כי ירוצו במסגרת יהדות התורה תחת מפלגה נפרדת, ולא יחד עם גור וויז'ניץ.

גורם בכיר באגודת ישראל תקף בחריפות את הסיעה המרכזית של חסידות גור. לדבריו, מדובר בהשלמתו של "מהלך ארוך ורב שנים, במסגרתו בחרו מאיר פרוש ואליקים שטארק לשים סוף להתנהלות הדיקטטורית של עסקני גור", שלטענתו "לקחו את אגודת ישראל כבת ערובה לאינטרסים של קבוצה בודדת".

הבכיר טען כי תחילת התהליך הייתה בבחירות לראשות העיר ירושלים לפני 18 שנה, כאשר גור פעלה נגד מועמדם של גדולי ישראל. לדבריו, התהליך חזר על עצמו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, עם ההחלטה של גור לפרק את אגודת ישראל ולתמוך במועמדים ממפלגות אחרות נגד מועמדים של אגודת ישראל ויהדות התורה - אשר זכו לברכתם של רוב חברי מועצת גדולי התורה.

הבכיר החריף את הטון וטען כי המהלך המשיך עם ההתנהלות של מזכ"ל אגודת ישראל שלדבריו "גנב את כספי אגודת ישראל", בניגוד להחלטת הבוררות שהתקיימה בהוראת מועצת גדולי התורה.

לטענתו, המהלך הגיע לנקודת מפנה עם ההחלטה של סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת להעביר את כספי מימון המפלגות של רוב אגודת ישראל לקופה נפרדת שתנוהל באופן הוגן ושוויוני.

לסיום אמר הבכיר כי מעתה כל קהילה חסידית בארץ תיאלץ לקבל הכרעה ברורה וישירה: האם היא ממשיכה להשתייך לאגודת ישראל ההיסטורית ולציית לגדולי התורה, או שמא היא חוברת לסיעה "שמנהלים קבוצה קטנה של אנשים אשר רומסים את חברי מועצת גדולי התורה פעם אחר פעם", כך לדבריו.

מנגד, בחסידות גור תקפו בחזרה ואמרו כי "בשעות האחרונות אנו עדים להשלמתו של מהלך ארוך ורב שנים, במסגרתו בחר מאיר פרוש להתנתק באופן סופי ומוחלט משורות אגודת ישראל ולצאת לדרך עצמאית לחלוטין".

לטענתם, תחילת התהליך הייתה בבחירות לרשויות המקומיות, עם הקמת מפלגת 'כוח' והמשכו בפיצולים מתוכננים בערים אשדוד, בית שמש ובמקומות נוספים. "הערב הגיע המהלך לנקודת הסיום עם ההכרזה על הקמת מפלגה עצמאית חדשה, אשר אינה כפופה עוד למוסדות התנועה ולמרותה של מועצת גדולי התורה שליט"א", תקפו.

לסיום מסרו כי "לאור המציאות החדשה שנוצרה, מעתה כל קהילה חסידית בארץ תיאלץ לקבל הכרעה ברורה וישירה: האם היא ממשיכה להשתייך לאגודת ישראל ההיסטורית ולציית לגדולי התורה, או שמא היא חוברת למפלגה החדשה שהקים הערב מאיר פרוש".