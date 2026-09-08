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האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר מבית החולים ושב לאכסניה

לאחר שחש בחולשה במהלך היום הועבר לבדיקות בהדסה עין כרם • תוצאות הבדיקות תקינות והאדמו"ר חזר למושב אורה • בחסידות מבקשים להמשיך להתפלל לרפואתו

האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו במושב אורה, חש במהלך היום בתחושת חולשה. בהתאם להמלצת הרופאים המטפלים, הועבר האדמו"ר לבית החולים הדסה עין כרם לצורך ביצוע בדיקות רפואיות.

ברוך השם, לאחר שסדרת הבדיקות שעבר האדמו"ר הסתיימה ותוצאותיהן חזרו תקינות, שוחרר האדמו"ר ושב לבית האכסניה במושב אורה שבו הוא שוהה.

על פי התכנון המקורי, צפוי האדמו"ר לשוב לקרית ויז'ניץ בני ברק לקראת ימי ראש השנה הבעל"ט. שם יקבל האדמו"ר את קהל האורחים והחסידים תושבי חוץ לארץ אשר יגיעו לשהות בצילו הקדוש במהלך ימי החג.

כלל ישראל בכל מקום שהוא מתבקש להמשיך ולהעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה והמהירה של האדמו"ר, רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל.

מושב אורהראש השנהבבליהאדמו"ר מויזניץבית חולים הדסה עין כרם

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