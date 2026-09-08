יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת ה-26

רשימת יהדות התורה לכנסת ה-26 הוגשה הערב (שלישי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. ההגשה מגיעה לאחר הדרמה שהתרחשה בשבועות האחרונים בתוך אגודת ישראל. הרשימה הוגשה תחת השם "יהדות התורה והשבת אגודת ישראל", והמפלגה ביקשה את האות ג'.

בראש הרשימה הוצב ח"כ יעקב אשר, יו"ר יהדות התורה הנכנס ויו"ר דגל התורה. במקום השני מופיע יצחק גולדקנופף, במקום השלישי יצחק פינדרוס, במקום הרביעי מאיר פרוש, במקום החמישי משה רוזנטל ובמקום השישי אליקים שטארק, נציג חסידות בעלזא.

בהמשך הרשימה שובצו: יהודה וייספיש במקום השביעי, יעקב טסלר במקום השמיני, דוד זלץ במקום התשיעי, דוד אוחנה במקום העשירי, משה רוט במקום ה-11 ואליהו ברוכי במקום ה-12.

הגשת הרשימה מגיעה על רקע המתיחות הפנימית באגודת ישראל, כאשר סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת הגישו את שני המועמדים הראשונים שלהן במסגרת מפלגה רשומה נפרדת. בסיעות הבהירו כי מדובר במהלך טכני בלבד, שנועד להבטיח שותפות הוגנת בתוך אגודת ישראל, שלטענתן הופרה לאחרונה.

יחד עם זאת, הנהלות הסיעות הורו לנציגים הבאים ברשימת יהדות התורה לחתום, כנהוג, על הגשת המועמדות במסגרת אגודת ישראל.

עם הגשת הרשימה, ח"כ יעקב אשר התייחס ליציאה למערכת הבחירות ואמר: "אנו יוצאים היום לדרך חדשה בברכת מרנן ורבנן, זו שליחות גדולה ואחריות כבדה לייצג את עולם התורה ואת הציבור החרדי נאמנה, ולפעול בכל כוחנו למען שמירת עולם התורה, חיזוק מעמדה של היהדות הנאמנה ודאגה לכל צרכיו של הציבור החרדי".

ח"כ אשר הוסיף: "אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות, ובעזרת השם נעשה ונצליח".