ניצחון נוסף ליועמ"שית בקרב הבלתי פוסק נגד הציבור החרדי: מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שיגר היום לראש עיריית ירושלים משה ליאון מכתב ביטול דרמטי של הילולת מרן המרכזית.

מאחורי הקלעים התנהל קרב בלימה מול היועצת המשפטית לממשלה, שסירבה לאשר את מימון מופע הענק המפואר שתוכנן לכלול מיצגים חזותיים וסיקור ענק, בטענה של "שימוש במשאבי ציבור לתעמולה". צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם - עם כל הפרטים.

המשטרה חוקרת

דממת היער הסמוך לציון רבי נחמן מברסלב באומן הופרה עם מציאת גופתו של יצחק אלמקייס, תושב אנגליה ואב לשבעה – ממצא שמנפצת את השלווה ומציבה את הקהילה מול זירת פשע אפשרית. בניגוד לתרחיש של אירוע רפואי טבעי, שורת סימנים ועדויות בשטח מצביעים בעוצמה על כיוון פלילי מובהק.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם הדיווחים הסוערים מהעייריה האוקראינית.

אנחת רווחה בבני ברק

פרשה שהחלה לפני כ 6 שנים מגיעה לסיומה בימים אלו עם פסיקת בית המשפט. פסק דין מטלטל מבית משפט השלום בבת ים טרף את הקלפים והשליך מכל המדרגות את תביעת המיליונים שהגישה חברת מ.מ לוגיסטיקה בעקבות סיום הש"ס ב-2020.

מדובר באירוע שהופק בתקופת הקורונה וגרר ביטולים וחוסר ודאות משמעותי בנוגע להפקה. חברת ההפקה הגישה תביעה נגד מספר עסקנים בכירים בהם הרב יעקב קנייבסקי, שבתאי מרקוביץ' ומשה מילר אבל השופטת רונית אופיר לא הותירה מקום לספקות: הטענות על התחייבויות אישיות גורפות מצד העסקנים נותרו באוויר ללא כל אחיזה ראייתית.

במקביל, הובהר שחלקו הכספי של המוסד העירוני היה מוגדר על תקרה של חצי מיליון שקל בלבד. מתחת מעטפת הטענות המקצועיות, פסק הדין חושף מציאות בעייתית של התנהלות התובעת: נקבע כי החברה נכנסה לפרויקט המורכב מתוך ידיעה ברורה ונטילת סיכון מחושבת.

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ברוך מציב גבול אלמנה

על האדמה שעליה בנו אבותיהם של תושבי בני ברק את חלומם בזיעת אפם, קם מחדש המעוז שראה נשמות של שרפי קודש. בלילה האחרון של שנת תשפ"ו, לבו של רחוב רבי עקיבא פעם בקצב חדש-ישן עם חזרת המתפללים לבית הכנסת המיתולוגי של בני ברק - הליגמן ברבי עקיבא פינת קוטלר.

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