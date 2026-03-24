סיום הש"ס הוא אירוע חגיגי ומרגש בו מסיימים את לימוד התלמוד הבבלי כולו, הכולל 2,711 דפים המחולקים ל-37 מסכתות. המעמד מסמל השלמת מסע לימודי ארוך ומאומץ, והוא נחגג בהיקף רחב בעולם התורה - החל מסיומים אישיים של תלמידי ישיבות ועד לאירועים המוניים המושכים אלפי משתתפים. בשנים האחרונות, מתועדים מעמדי סיום רבים בישיבות מרכזיות כמו מיר, סלונים, וסלבודקא, כאשר כל מעמד מלווה בדברי תורה, ריקודים, וסעודת מצווה חגיגית.

המעמדים המתועדים בתקופה האחרונה מעידים על תופעה מרשימה של סיומי ש"ס מרובים. בישיבת מיר נערך סיום כפול של ש"ס בבלי וירושלמי, בחסידות סלונים סיימו בחורי הישיבות עשרות פעמים את הש"ס במהלך ימי השובבי"ם, ובישיבת ירושלים דליטא במצפה יריחו הדהימו 160 תלמידים כשסיימו יחד 9,371 דפי גמרא. מעמדים אלו מתקיימים בנוכבות גדולי ישראל וראשי ישיבות, ומהווים נקודת שיא רוחנית עבור הלומדים והקהילות.

תופעה בולטת בשנים האחרונות היא תוכניות הלימוד המואצות המאפשרות סיום הש"ס בתקופה קצרה יחסית. הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי מעביר שיעורים יומיים במסגרת יוזמה לסיום הש"ס תוך 14 חודשים בלבד, כאשר כל שיעור נמשך כשלוש שעות ומכסה מספר דפים. תוכניות אלו מאפשרות גם למי שאינו יכול להקדיש שנים רבות ללימוד, להשלים את כל הש"ס בפרק זמן סביר, ומושכות קהל רחב של לומדים.

הדף היומי, שהוקם על ידי הרב מאיר שפירא בשנת 1923, מהווה מסגרת לימוד פופולרית המאפשרת סיום הש"ס תוך שבע וחצי שנים. מסגרת זו מאחדת יהודים ברחבי העולם בלימוד אותו דף בכל יום, ומסתיימת במעמדי סיום הש"ס המוניים המכונים "סיום הש"ס העולמי". חבורות לימוד רבות, כמו חבורת "ארי שבחבורה" של הגאון רבי דניאל חיים אלתר, מתכנסות באופן קבוע ללימוד הדף היומי וחוגגות יחד את סיום כל מסכת.

מעמדי הסיום משלבים מרכיבים מסורתיים קבועים: אמירת הדף האחרון במסכת, הדרן (נוסח מיוחד לסיום), קדיש יתום לעילוי נשמת הנפטרים, ודברי תורה מפי רבנים וראשי ישיבות. במקרים רבים, הסיום מוקדש לזכר נפטרים מסוימים - כפי שנעשה בישיבת סלבודקא לזכר זקן המשגיחים הגה"צ ר' אברהם פולק זצ"ל, או בישיבה הגדולה ליובאוויטש בבית שמש לעילוי נשמת החייל משה שמואל נול הי"ד שנהרג בעזה.

הסיומים מתקיימים במגוון הקשרים ומסגרות: סיומים אישיים של בחורי ישיבה צעירים, סיומים קבוצתיים של כוללים וחבורות לימוד, וסיומים קהילתיים רחבים. בביתר עילית, למשל, התכנסו למעלה מאלף אבות ובנים למבצע לימוד חסר תקדים בערב חנוכה, שבסיומו נחגג סיום הש"ס מספר פעמים באותו ערב. במעלה עמוס נערך סיום מיוחד לציון 45 שנה לייסוד היישוב, בהשתתפות כלל חברי הקהילה.

המעמדים משקפים את המגוון הרחב של עולם התורה: מחסידויות שונות כמו סלונים, גור וסאטמר, דרך הישיבות הליטאיות כמו מיר וסלבודקא, ועד לקהילות הספרדיות והתימניות. בכל מסגרת, הסיום מותאם למנהגים ולמסורות הייחודיים של הקהילה, אך המשותף לכולם הוא ההכרה בערך העצום של השלמת לימוד כל הש"ס והחגיגה המשותפת של הישג רוחני זה. התיעודים המרובים ממעמדים אלו מעידים על החיוניות והמרכזיות של לימוד התורה בחברה החרדית בימינו.