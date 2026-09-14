שירותי החירום בוורשה, בירת פולין, נאלצו להתמודד עם אתגר מיוחד במינו: אייל קורא שירד למסילות הרכבת והשבית את התנועה בלב העיר.

האירוע התרחש ביום ראשון בשעות הערב, כאשר החיה תעתה אל הפסים באזור שבין תחנת ורשה מערב לתחנת ורשה מרכז. נוסעים רבים שהמתינו ברציפים נדהמו לשמוע מצוות הרכבת כי אייל קורא הוא הגורם לעיכובים הבלתי צפויים.

מפעילת הרכבות הפולנית PLK פרסמה הודעה רשמית מעט לאחר השעה 21:00: "אורח בלתי קרוא באזור תחנת ורשה מרכז. בשל הגעתו הבלתי מתוכננת של האייל אמיל, השירות ברציפים 3 ו-4 הושעה. ייתכנו עיכובים ברכבות. עובדי רכבת ומומחים כבר נמצאים באתר. המשא ומתן נמשך. אנו פועלים להבטיח שאמיל יחזור לסביבתו הטבעית בבטחה, אך לא באמצעות הרכבת."

דובר מהמרכז לביטחון הבירה בוורשה מסר לעיתון המקומי "פאקט" כי הדיווחים הראשונים על "אייל קורא הרץ לאורך המסילות" החלו להתקבל מעט לאחר השעה 19:00. לדבריו, החיה נעה בין שתי התחנות המרכזיות, ושירותי החירום פעלו ללכידתה.

הגרש"ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחג בבלי | 09.09.26 1

לאחר מאמצים ממושכים, הצליחו הרשויות להרדים את האייל באמצעות חץ הרדמה. החיה הועמסה על אלונקה מיוחדת ופונתה מהמקום, ורק אז חודש שירות הרכבות הסדיר. האייל הוחזר ליער המקומי, והתנועה בתחנות חזרה לשגרה.