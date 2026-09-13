אב לשבעה נמצא מת ביער באומן במהלך החג

אירוע טראגי התרחש במהלך החג באומן: יצחק אלמקייס, תושב אנגליה ואב לשבעה ילדים, נמצא ללא רוח חיים ביער הסמוך לציון רבי נחמן מברסלב זצ"ל. הגבר, כבן 45, שהה בעיר בתקופה האחרונה, ונסיבות מותו נמצאות כעת בבדיקה.
מדוברות איחוד הצלה נמסר: "גופת גבר כבן 45 אותרה מוטלת ביער סמוך לציון רבי נחמן מברסלב זצ"ל באומן".
אהרון בן הרוש, מנהל המשלחת וסגן ראש סניף איחוד הצלה באומן, מסר בצאת החג: "במהלך החג טופל מקרה של אדם (יהודי תושב אנגליה) שאותר מוטל ללא רוח חיים ביער. נסיבות המקרה בבדיקה. עסקני איחוד הצלה באומן פועלים מול הרשויות לשחרור גופתו לקבורה בהקדם ככל הניתן".
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