אב לשבעה נמצא מת ביער באומן במהלך החג

אהרון בן הרוש, מנהל המשלחת וסגן ראש סניף איחוד הצלה באומן, מסר בצאת החג: "במהלך החג טופל מקרה של אדם (יהודי תושב אנגליה) שאותר מוטל ללא רוח חיים ביער. נסיבות המקרה בבדיקה. עסקני איחוד הצלה באומן פועלים מול הרשויות לשחרור גופתו לקבורה בהקדם ככל הניתן".

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