מזל טוב: בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי התקבלה קריאה למוקד איחוד הצלה על אישה הכורעת ללדת בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן שבאוקראינה. שתי חובשות של איחוד הצלה, דנה וובר ושולמית צרפתי, מיהרו למקום ומצאו את האישה בשלב מתקדם של לידה.

החובשות ליוו את תהליך הלידה וקיבלו לידיהן תינוקת בריאה ושלמה. דנה וובר תיארה את האירוע: "הוזעקתי למקרה של קבלת לידה בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב, ונוכחתי שהלידה מתקדמת במהירות. התחלתי להעניק לה את הסיוע הנדרש כדי להבטיח את שלומה ושל התינוקת שבדרך. בתוך זמן קצר, וברוך השם, נולדה תינוקת בריאה ושלימה".

האם והתינוקת פונו באמבולנס של איחוד הצלה לבית חולים מקומי להמשך בדיקות ומעקב רפואי, כשמצבן טוב ויציב.

הלידה התרחשה בעיצומו של הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב באומן לקראת ראש השנה. עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן כדי לשהות על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א בימי החג.

זו הלידה השנייה באומן בימים האחרונים. לפני מספר ימים נולד בן באומן, והתינוקת שנולדה הבוקר מצטרפת לשמחות המתרחשות בעיר. כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום, כשהצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים לרבות סיוע רפואי.