תיעודים מטרידים מהעימותים במנצ'סטר מעוררים זעם בבריטניה: מפגינים המזוהים עם המשטר האיראני הגיעו רכובים על סוסים לעצרת הזיכרון לעלי חמינאי, ועל פי הדיווחים השתמשו בהם כדי לרדוף אחרי מפגיני הנגד (חדשות בעולם)
גלאי מתכות גילה במהלך חפירות טבעת זהב עתיקה הנושאת חריטה פנימית מסתורית | הטבעת, המיוחסת למאה ה‑16, עשויה להיות קשורה ל'מזימת אבק השריפה' - הכינוי לניסיון לפוצץ את בתי הפרלמנט באנגליה ולהרוג את המלך ג'יימס הראשון (בעולם)
לרגל יום פטירתו של הרב יונתן זקס זצ"ל, שחל בתאריך כ' חשוון, 'בבלי' עם שורות קצרות על רבה של בריטניה שהיה 'לפה' ליהדות התפוצות, איש הגות ענק שהרבה תורה ואמונה בישראל | "על ישראל גאוותו" (יהדות ואקטואליה)
למרות מאמצים מרוכזים של תנועת החרם, מנועים והטלת סנקציות (BDS) לפגוע בקשרי המסחר עם ישראל, הקשר העסקי בין בריטניה לישראל ממשיך לפרוח ולהתחזק| אלו הנתונים שפורסמו על ידי ממשלת בריטניה, באמצעות משרד הסחר והעסקים (חדשות בעולם)
המשטרה במחוז דרבישייר שבאנגליה נאלצה להתמודד עם אחת הבקשות המוזרות ביותר, לאחר שדווח לה על תנין שהתגלה בתעלה בעיירה וילינגטון | יחידת הפשיעה הכפרית פרסמה קריאה ברשתות החברתיות בניסיון להבין כיצד הגיעה החיה המסוכנת, לכאורה, לאזור בו היא כלל לא אמורה להימצא - עד שהתגלה הפתרון המפתיע (מעניין)
פיגוע דקירה ודריסה התרחש הבוקר בבית הכנסת "היטון פארק" במנצ'סטר שבאנגליה, במהלך תפילות יום הכיפורים. שני בני אדם נרצחו וארבעה נוספים נפצעו. המחבל נורה וחוסל בידי המשטרה. מתפללים ומאבטחי המקום הצליחו למנוע ממנו לחדור לבית הכנסת ולבצע טבח גדול יותר. שגרירות ישראל בלונדון גינתה: "יש להבטיח את ביטחונן של הקהילות היהודיות בממלכה" | "נתניהו: חולשה אל מול הטרור רק מביאה עוד טרור" (בעולם)
תקלה חמורה בתאי השירותים במהלך טיסה טרנס אטלנטית של יונייטד איירליינס מפריז לוושינגטון גרמה לצוות האוויר לשוב בחזרה לפריז מחשש לתקלות נוספות או הצפת המטוס בפסולת | לצורך הפחתת משקל המטוס טרם הנחיתה, שפכו הטייסים 14,000 ק"ג דלק בשמי אנגליה (תעופה)
הרשויות הבריטיות הגיבו במהירות ליצירתו החדשה של אמן הגרפיטי המפורסם בנקסי, שהופיעה לפתע על חזית בניין בתי המשפט המלכותיים במרכז לונדון – אתר היסטורי בעל ערך תרבותי ובניין לשימור | הציור, ובו שופט מאיים עם פטיש על מפגין שוכב, חולל סערה תקשורתית ימים ספורים לאחר גל המעצרים ההמוני במחאות נגד הוצאת קבוצת "Palestine Action" אל מחוץ לחוק | הרשויות סגרו את הגישה ליצירה, כיסו אותה באמצעים פיזיים והפעילו שמירה מוגברת, תוך פתיחת חקירה פלילית נגד בנקסי בחשד ל"נזק פלילי" ולביזוי בית המשפט (בעולם)
ישיבת גייטסהד, הנחשבת לגדולה ביותר באירופה, פתחה את "זמן אלול" הנוכחי במעמד מרשים | בישיבה, המונה למעלה מ-400 בחורים, לומדים יחדיו תלמידים מהחוגים החסידיים והליטאיים בהיכל אחד | את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם גורביץ, שהדגיש בדבריו ברום מעלת לימוד ספרי מוסר מדי יום ביומו, שהם היסוד לחיים יהודים, וכן עורר את הבחורים לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (עולם הישיבות)
למרות שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כטובי לב שממהרים לעזור, לצערנו, המחקרים מראים אחרת: כשיש הרבה אנשים סביב אירוע חירום - האחריות מתמסמסת, וכל אחד מניח שמישהו אחר כבר יפעל | מהפסיכולוגיה החברתית ועד לציווי התורה "לא תעמוד על דם רעך", זהו סיפורו של אפקט הצופה מהצד - ולמה דווקא אנחנו חייבים להיות אלה שעושים את הצעד הראשון (פסיכולוגיה)
"משהו כאן ייטרף הלילה – והוא עוד לא יודע את זה," כתבו העיתונים על שני אריות ענק מהג’ונגלים של צאבו, שזרעו אימה במזרח אפריקה וטרפו בשיטתיות יותר מ־135 בני אדם | ההרפתקן ג’ון פטרסון קולונל עטור זכויות, ציוני נלהב וגם צייד טיגריסים מנוסה, נשלח לעשות סדר במקום הכי מפחיד בעולם | בפרקי יומנו הוא מגולל את הרפתקאותיו מול אותם אריות בלתי מנוצחים והוכיח שלפעמים "האדם הוא החיה הכי מסוכנת בעולם", וגם על הקשר העמוק עם משפחת נתניהו (מגזין בבלי)
באישון לילה, טרם עלות השחר, לוחמי השייטת עשו זאת שוב – במבצע מהיר ואלגנטי הם השתלטו על משט הפרובוקציה | מסע מחאתי שהפך בעל כורחו לסמל הסברה ישראלי, שבשיאו תמונתה של גרטה טונברג צמחונית רדיקלית מול סנדוויץ' פסטרמה, הפך כל מילה נוספת למיותרת | יצאנו לבדוק האם הסנדוויץ' הוא המצאה אנגלית של רוזן מכור להימורים – או שמא הזכויות שמורות לנו עוד מזמן בית המקדש? ואיך שתי פרוסות לחם כורכות את העולם כבר שלוש מאות שנה? | אוכל יהודי (מגזין)