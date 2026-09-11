צוותי הרפואה של איחוד הצלה הצילו היום (יום שישי) את חייו של בחור בן 17 שסבל מהתקף אלרגיה חמור שסיכן את חייו, בסמוך לציון רבי נחמן מברסלב זי"ע באומן שבאוקראינה.

האירוע התרחש בעיצומו של קיבוץ ראש השנה השנתי של חסידי ברסלב, כאשר עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן כדי לשהות על ציון רבי נחמן זי"ע בימי החג.

דוד אורדמן, חובש איחוד הצלה שהגיע במהירות למקום, מסר: "הצעיר פיתח תגובה אלרגית שסיכנה את חייו. הזרקתי לו אמפולת אדרנלין ומצבו התייצב. לאחר מכן הוא פונה למרפאה של איחוד הצלה באומן להמשך טיפול רפואי".

ההזרקה המהירה של האדרנלין הייתה קריטית להצלת חייו של הבחור. תגובות אלרגיות חמורות עלולות להוביל למצב מסכן חיים שבו מערכת החיסון מגיבה בצורה קיצונית, וגורמת לירידה חדה בלחץ הדם, קושי בנשימה ובמקרים קיצוניים אף למוות.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים רפואיים שטופלו על ידי כוחות איחוד הצלה באומן בימים האחרונים. לפני מספר ימים נולדה תינוקת בריאה ושלמה בסמוך לציון רבי נחמן, כאשר חובשות איחוד הצלה דנה וובר ושולמית צרפתי קיבלו את הלידה במקום.

כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום. השבוע אותר ילד בן 7 שאיבד את הוריו והוחזר למשפחתו בשלום לאחר פעולות חיפוש של שוטרי משטרת ישראל.

העיר אומן מתמלאת בימים אלו ברבבות יהודים מכל קצוות תבל, אשר עשו את דרכם במסירות נפש כדי לזכות ולהסתופף בצל ציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בימי ראש השנה.

לצד העומס וההתרגשות ברחובות הסמוכים לציון, בולט במיוחד "היכל התורה" הפועל במסגרת ארגון "אומן שלי", שהפך לאבן שואבת עבור אלפי לומדים, הגודשים את הספסלים שעות ארוכות והוגים בתורה ובתורותיו של מוהר"ן מברסלב זי"ע.