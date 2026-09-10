מופע רחפנים מיוחד הואיר את שמי נמל ניו יורק לקראת יום השנה הלועזי ה-25 לפיגוע הנורא של 11 בספטמבר. במסגרת המופע הועלו לאוויר 2,977 רחפנים מוארים, כאשר כל אחד מהם ייצג נפש אחת מאלו שנספו באסון.
הרחפנים עלו ישירות מתוך מימי הנמל ויצרו את דמותם של מגדלי התאומים בגובה מלא, במחווה מרשימה שנועדה להנציח את זכר הנספים. האירוע התקיים יומיים בלבד לפני ציון יום השנה הרשמי.
משפחות של נפגעי הפיגוע, ניצולים ומגיבים ראשונים השתתפו ביצירת המחווה, ביניהם ברנדה ברקמן וטים בראון משירות הכבאות של ניו יורק, טרי סטראדה מארגון המשפחות המאוחדות, ג'ים סמית' וז'נבייב סילר. האירוע תוכנן כרגע של זיכרון משותף ואחדות עבור כלל המשתתפים והצופים.
עם זאת, ברגע שבו המגדלים התפרקו חזרה לאורות מפוזרים, היו שהתקשו שלא להתרגש למראה המחזה. עבור חלק מהנוכחים, האירוע הרגיש פחות כמחווה לזכר הנספים ויותר כצפייה חוזרת באסון המתרחש לנגד עיניהם פעם נוספת. המופע עורר ביקורת בקרב חלק מהציבור בעיר.
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