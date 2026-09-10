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מופע רחפנים מיוחד הואיר את שמי נמל ניו יורק לקראת יום השנה הלועזי ה-25 לפיגוע הנורא של 11 בספטמבר. במסגרת המופע הועלו לאוויר 2,977 רחפנים מוארים, כאשר כל אחד מהם ייצג נפש אחת מאלו שנספו באסון.