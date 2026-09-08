תיעוד חריג שהופץ בערוץ טלגרם אוקראיני מציג את רגע הפגיעה הישירה של טילים בליסטיים במרכז הבירה קייב במהלך הלילה.

בסרטון, שצולם מחלון דירת מגורים, נראה אור אדום-כתום עז המאיר את השמים בעקבות הפיצוצים החזקים. המצלם נשמע מדבר באוקראינית ומנסה למצוא מחסה בעת החבטות הכבדות.

המתקפה המשולבת, שכללה טילים בליסטיים ועשרות כטב"מים, גבתה את חייהם של לפחות שלושה בני אדם וגרמה לפציעתם של עשרות נוספים. הפיצוצים החזקים גרמו לשרפות נרחבות ולנזקים כבדים ביותר. לפחות 14 מבני מגורים, בתי ספר ותשתיות עירוניות נפגעו קשות.

חילופי האש הכבדים סימנו את סיומה של הפוגה קצרה בירי לעבר הבירה. המתקפה הרוסית החלה שעות ספורות בלבד לאחר שעזבו את האזור שליחים מיוחדים מטעם הממשל האמריקני. במקביל, דיווחו גורמים צבאיים על תקיפות אוקראיניות שיועדו לפגוע בתשתיות ובמטרות צבאיות רוסיות.