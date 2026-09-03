תקרית חמורה התרחשה בבירת אוקראינה, קייב, כאשר עימות בין אנשי שני גופי המודיעין והביטחון המרכזיים במדינה הסלים לכדי חילופי אש. בתקרית, שהתרחשה בשכונת ברזניאקי, נפצעו שלושה אנשי המודיעין הצבאי האוקראיני. כוחות חקירה הגיעו למקום והרחוב נחסם לצורך בירור הנסיבות.

על פי הדיווחים, האירוע החל כאשר אנשי שירות הביטחון האוקראיני הגיעו לבצע פעולה מבצעית הכוללת מעצר של סטפן קפלונוב, סגן מפקד ביחידה של הקורפוס הרוסי המתנדב - יחידה המורכבת מאזרחים רוסים הלוחמים לצד אוקראינה. במהלך הפעולה התפתח עימות בין הצדדים. על פי מקורות בתקשורת המקומית, אנשי המודיעין הצבאי, המכונה GUR, הגיעו למקום בניסיון להשיב את קפלונוב. העימות הסלים במהירות והפך למזוין, כאשר שלושה מאנשי ה-GUR נפצעו בעימות. שירות הביטחון האוקראיני, ה-SBU, מציג גרסה שונה לאירועים. לטענת השירות, אנשיו ביצעו פעולת חקירה דחופה במסגרת תיק הקשור למזימת טרור של שירות הביטחון הרוסי, ה-FSB. על פי גרסת ה-SBU, במהלך חיפוש באחת הכתובות, קבוצה חמושה תקפה את צוות החוקרים, ניסתה למנוע את המשך הפעולה וחסמה את כלי הרכב של כוחות הביטחון.

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בעקבות ההתנגדות הוזעקה יחידת אלפא, יחידת העילית של שירות הביטחון האוקראיני. על פי הודעת השירות, אנשי היחידה נאלצו לעשות שימוש בנשק כדי להפסיק את ההתנגדות. המעורבים נעצרו, וכלי נשק ומסמכים נתפסו במקום.

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התקרית הפכה במהירות לרגישה ביותר, שכן המעורבים אינם גורמים עבריינים או כוח עוין, אלא אנשי מערכת הביטחון האוקראינית עצמה. על פי הדיווחים, אנשי המודיעין הצבאי קשורים ליחידה הלוחמת לצד אוקראינה, ולכן העימות מעלה שאלות קשות בנוגע לתיאום בין גופי המודיעין במדינה הנמצאת בעיצומה של מלחמה.

למקום הגיעו אנשי הלשכה הממלכתית לחקירות, ה-DBR, וכן בכירים משני השירותים. המשטרה חסמה את הרחוב באזור והחלה בבדיקת נסיבות האירוע. על פי הדיווחים, הצדדים הורידו את נשקם כדי לאפשר את תחילת החקירה.

העימות עורר תגובה חריפה גם בדרג המדיני. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הגדיר את התקרית כעניין חמור ביותר ודרש חקירה מיידית, תוך הדגשה כי בעת שהמדינה נמצאת במלחמה מול רוסיה, גופי הביטחון שלה אינם אמורים להפנות נשק זה כלפי זה.

הרגישות סביב האירוע גבוהה במיוחד משום ששירות הביטחון והמודיעין הצבאי הם שניים מהגופים המרכזיים ביותר במערך הביטחון האוקראיני. מאז הפלישה הרוסית המלאה בשנת 2022 קיבלו שני הגופים תפקידים מרכזיים במלחמה, לרבות פעולות מודיעין, סיכול פעולות חבלה ומבצעים חשאיים נגד רוסיה.