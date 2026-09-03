סקר מקיף שהתפרסם היום (יום ה') בעיתון 'ישראל היום' מציג תמונה מעודכנת של מפת הכוחות הפוליטית לקראת הבחירות לכנסת ה-26. על פי הנתונים, מפלגת 'עמך ישראל' בהנהגת תת-אלוף במיל' עופר וינטר מצליחה הפעם לחצות את אחוז החסימה ולהכניס 4 מנדטים לכנסת.

הסקר מצביע על כך שגוש הימין בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו עומד על 53 מנדטים, כאשר כניסתו של וינטר לגוש מחזקת אותו באופן ניכר. בצד השני, גוש האופוזיציה בראשות גדי איזנקוט רשם ירידה קלה ועומד על 55 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים נוספים. מהנתונים עולה שלאף אחד מהגושים אין כרגע רוב של 61 מנדטים באופן עצמאי.

בבחינת התוצאות של המפלגות הבודדות, מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט ממשיכה להוביל את המערכת הפוליטית עם 24 מנדטים, והופכת למפלגה הגדולה ביותר. מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה נתניהו מדורגת במקום השני עם 21 מנדטים.

רשימת 'ביחד', שמאגדת את נפתלי בנט ויאיר לפיד, שומרת על מעמדה עם 13 מנדטים. מפלגת 'הדמוקרטים' זוכה ב-9 מנדטים, ומפלגת 'ישראל ביתנו' בהנהגת אביגדור ליברמן מקבלת גם היא 9 מנדטים.

בקרב המפלגות החרדיות והדתיות, הסקר מציג תמונה יציבה: סיעת יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, בעוד תנועת ש"ס מקבלת 7 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית בהנהגת איתמר בן גביר זוכה אף היא ב-7 מנדטים.

בציונות הדתית, הרשימה המשותפת של בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מגיעה ל-6 מנדטים. יצוין כי בסקרים קודמים נבדקו מצבים שבהם סמוטריץ' ובן גביר התמודדו בנפרד, וחלק מהסקרים הראו את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.