התנועה לאיכות השלטון פרסמה היום (יום ה') עמדה נחרצת נגד החלטת בית המשפט העליון המחייבת את יוצאי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות, למסור לו את זהותם. התנועה הפנתה קריאה לזיני עצמו להימנע מלממש את זכותו לקבל את הרשימה, תוך אזהרה כי חשיפת השמות עלולה להביא לפגיעה בעותרים.

"אנו קוראים לראש השב״כ דוד זיני לנהוג באחריות ולהודיע כי הוא מוותר על דרישתו לקבל את שמותיהם של 186 יוצאי השב״כ שהתנגדו למינויו", נכתב בהודעת התנועה בתגובה להחלטה.

ההחלטה שניתנה בבית המשפט העליון קובעת כי יוצאי השב"כ שהגישו עתירה בעילום שם נגד מינוי זיני נדרשים למסור את שמותיהם לראש השירות תוך שבעה ימים. זאת בהמשך לקביעה קודמת לפיה זיני זכאי לדעת את זהות מי שעתרו נגד מינויו.

אנשי התנועה לאיכות השלטון הביעו התנגדות חריפה לאפשרות שהשמות אכן יועברו לידי זיני, וטענו: "ההתעקשות לחשוף את זהותם מעמיקה את הקרע בתוך השירות, פוגעת באמון הציבור ומסיטה את הארגון ממשימותיו הביטחוניות החיוניות".

בדיון שהתקיים בראשית השבוע בפני בית המשפט העליון, הציע נשיא בית המשפט, השופט יצחק עמית, לזיני לשקול שנית את עמדתו ולשקול ויתור על זכותו לקבל את השמות. אולם למרות ההצעה, ההחלטה שניתנה קובעת כי העותרים חייבים למסור את שמותיהם לזיני תוך שבעה ימים.

התנועה לאיכות השלטון הזהירה מפני תוצאות אפשריות של החלטה זו: "חשיפת השמות עלולה לפתוח פתח למסע נקם אישי ומקצועי נגד העותרים, רק משום שמימשו את זכותם לפנות לבית המשפט. על זיני להפסיק את הפגיעה בשב״כ ולאפשר לאנשיו להתרכז בהגנה על ביטחון המדינה".

בסיום הודעתה מסרה התנועה: "אסור שהשב״כ יהפוך לכלי להרתעה ולרדיפה של מי שמבקרים את השלטון או את העומד בראש השירות".