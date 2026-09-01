חשוד בחטיפת ילד מפתח תקווה מחק מספר טלפון מיומן השיחות

פרטים נוספים נחשפו בחקירת אירוע החטיפה של יהלי סופר, ילד בן עשר מפתח תקווה הלומד בכיתת חינוך מיוחד. על פי הדיווח שפורסם היום (יום שלישי) בערוץ I24NEWS, מחומר החקירה עולה כי החשוד במעשה, צעיר כבן עשרים תושב ירושלים, נקט בצעדים מתוכננים לטשטוש עקבותיו עוד בטרם יצא עם הקטין מהמגרש.

על פי הממצאים שנחשפו בדיווחו של לי עייש, לאחר שהחשוד ניגש לקבוצת הילדים במגרש המשחקים ופתח עמם בשיחה, הוא ביקש מאחד הילדים את הטלפון הנייד שלו לצורך ביצוע שיחה דחופה. מיד עם סיום השיחה, החשוד דאג למחוק את המספר אליו חייג מתוך רשימת השיחות של המכשיר. לפי ההערכה, מטרת המחיקה הייתה למנוע מפתחות מודיעיניים שעלולים להוביל לאנשי קשר שעמם היה בקשר במקביל.

בנוסף התברר בחקירה, כך על פי הדיווח, כי החשוד אינו זר לרשויות אכיפת החוק. רק בחודש מרץ האחרון הוגש נגדו כתב אישום בעבירה של גניבת טלפון נייד. נתון זה מצטרף לתמונה המדאיגה העולה מהחקירה ומצביע על דפוס התנהגות בעייתי.

כזכור, האירוע החל כאשר הילד נעלם באופן פתאומי ממגרש המשחקים בפתח תקווה. כוחות משטרה רבים הוזנקו למקום ופתחו בסריקות מקיפות ברחבי האזור, עד שהילד אותר במהלך הלילה בבני ברק והחשוד הירושלמי נעצר.

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בחקירתו הודה הצעיר כי לקח את יהלי בן העשר והוביל אותו בין מספר ערים. לפי הנמסר, החשוד סיפר לחוקרים כי השתמש בילד לצורך קיבוץ נדבות מאנשים ברחוב. אימו של הילד טוענת כי החשוד הציג את בנה כילדו שלו והשתמש בו לגיוס כספים מאנשים באזור.

החשוד, שלא היה מוכר לילד קודם לכן, ניצל את תמימותו של הקטין ואת העובדה שנותר ללא טלפון נייד יומיים קודם לכן. הוא סיפר לילד שזרקו אותו מהבית, שאין לו כסף והוא רעב, והפעיל עליו מניפולציות רגשיות.

שופט בית משפט השלום בפתח תקווה האריך אתמול את מעצרו של החשוד עד ליום חמישי. בדיון שנערך בעניינו, נציג המשטרה הגדיר את המקרה כאירוע חמור ביותר, ותיאר כיצד החשוד ניגש ליהלי ולחבריו במגרש המשחקים. בעוד שאר הילדים נרתעו ועזבו את המקום, החשוד שכנע את בן העשר להתלוות אליו, והוביל אותו כשהוא מרכיב אותו על גבי קורקינט עד שהגיעו לתחומי העיר בני ברק.

השופטת שדנה בבקשת המשטרה להארכת מעצר החליטה להאריך את המעצר בארבעה ימים, בניגוד לבקשת המשטרה שביקשה חמישה ימים. במקביל, הטילה השופטת צו איסור פרסום על זהותו של החשוד. במשטרה ממשיכים בחקירה המאומצת במטרה להשלים את גיבוש ראיות התביעה ולהביא את המעורב לדין בגין המעשים החמורים המיוחסים לו.