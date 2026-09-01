האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א, המתארח בימים אלו בארץ הקודש יחד עם מאות תלמידי הישיבה שבהנהגתו, הגיע אתמול (יום שני) לעיר התורה והחסידות בני ברק לביקור מרומם.

מטרת הביקור הייתה לעלות לציון הקדוש של אבותיו הקדושים, אדמו"רי בית ויז'ניץ זצוק"ל הי"ד, הקבורים בעיר.

בטרם העלייה לציון, התקיים מעמד מיוחד עבור בחורי הישיבה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות נדבורנה שבבני ברק. במעמד זה נשא האדמו"ר שליט"א שיחת התעוררות והכנה רוחנית לקראת העלייה לקברי הצדיקים.

לאחר שהשתטח על ציוני אבותיו הקדושים, הגיע האדמו"ר שליט"א אל היכל ביהמ"ד הגדול שבקריית ויז'ניץ, שם נערך לכבודו מעמד מיוחד בהשתתפות אלפי חסידים.

את האדמו"ר שליט"א קידם בברכת שלום הגה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א, אב"ד ויז'ניץ. לאחר מכן נשא האדמו"ר שליט"א שיחת התעוררות נרגשת לקראת ימי הרחמים והסליחות וראש השנה הבעל"ט, בפני קהל החסידים שמילא את ההיכל.

בפתיחת דבריו הקדושים עורר האדמו"ר שליט"א את הקהל להרבות בתפילה, בזעקה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

בסיום השיחה, לאחר תפילת ערבית, עברו אלפי החסידים בסדר מסודר לפני האדמו"ר שליט"א לקבל ברכת שלום לקראת השנה החדשה.