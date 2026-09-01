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ביקור מרומם בעיר התורה

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור בבני ברק ונשא דברי התעוררות לקראת ראש השנה

האדמו"ר שליט"א השוהה בארץ הקודש הגיע אתמול לעיר התורה בני ברק, פקד את ציוני אבותיו הקדושים ונשא שיחת התעוררות בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בפני אלפי חסידים | בפתח דבריו עורר להתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ| צילום: צילום: שוקי לרר

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א, המתארח בימים אלו בארץ הקודש יחד עם מאות תלמידי הישיבה שבהנהגתו, הגיע אתמול (יום שני) ל בני ברק לביקור מרומם.

מטרת הביקור הייתה לעלות לציון הקדוש של אבותיו הקדושים, אדמו"רי בית ויז'ניץ זצוק"ל הי"ד, הקבורים בעיר.

בטרם העלייה לציון, התקיים מעמד מיוחד עבור בחורי הישיבה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות נדבורנה שבבני ברק. במעמד זה נשא האדמו"ר שליט"א שיחת התעוררות והכנה רוחנית לקראת העלייה לקברי הצדיקים.

לאחר שהשתטח על ציוני אבותיו הקדושים, הגיע האדמו"ר שליט"א אל היכל ביהמ"ד הגדול שבקריית ויז'ניץ, שם נערך לכבודו מעמד מיוחד בהשתתפות אלפי חסידים.

את האדמו"ר שליט"א קידם בברכת שלום הגה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א, אב"ד ויז'ניץ. לאחר מכן נשא האדמו"ר שליט"א שיחת התעוררות נרגשת לקראת ימי הרחמים והסליחות וראש השנה הבעל"ט, בפני קהל החסידים שמילא את ההיכל.

בפתיחת דבריו הקדושים עורר האדמו"ר שליט"א את הקהל להרבות בתפילה, בזעקה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

בסיום השיחה, לאחר תפילת ערבית, עברו אלפי החסידים בסדר מסודר לפני האדמו"ר שליט"א לקבל ברכת שלום לקראת השנה החדשה.

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

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