התרגשות בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי: לאחר שהבטיח האדמו"ר לפני כשנה לערוך מסע קודש עם בחורי הישיבות, השבוע נחשפו הפרטים המלאים על הנסיעה שיוצאת אל הפועל • מאות חסידים ותלמידים ילוו את הרבי למסע שיימשך שבוע ימים, כשבמרכזו: "שבת התאחדות" היסטורית באתרא קדישא מירון • כל הפרטים על המסע שצפוי להתקיים בחודש אלול (חסידים)
הלם בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי: במהלך השבת האחרונה שהה האדמו"ר בקריית הישיבות של חסידות ויז'ניץ במונסי, בעת פתיחת הארון נשמט ספר תורה מארון הקודש ונפל ארצה לעיני החסידים | האדמו"ר הורה לחסידים להתענות ולתת צדקה כפדיון נפש (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי הביע ביקורת חריפה על יהודים שנוסעים לארץ ישראל עם קבוצות ציוניות שמממנות טיסות חינם במטרה לעודד עלייה | הרבי קרא לחסידיו להתרחק מפעילויות אלו | השיחה המלאה בפרסום ראשון ב'כיכר השבת' (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי אשר שהה בשבוע האחרון בביקור בעיר הבירה לונדון, לטובת החזקת מוסדותיו הק', הגיע למעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית לבית המדרש 'צמח צדיק', לצעירי אברכי חצר הקודש ויז'ניץ בלונדון (חסידים)
חרדים תושבי וינה שבאוסטריה, קידמו ברוב כבוד את האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, שהופיע בהדרו לפניהם לראשונה מאז התעטר בכתר ההנהגה הק' | האדמו"ר העושה דרכו בימים אלו לעיר הבירה לונדון, שם ישהה בשבוע הקרוב לטובת מוסדותיו הק', עצר לאתנחתא קצרה בעיר וערך סעודת ראש חודש לפני נגידי הקהילה המקומית | צפו בתיעוד (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי, שעות אחדות לפני כניסת השבת, התארסה נינתו הבכורה של האדמו"ר, הכלה נכדת בנו בכורו הגה"צ רבי יעקב יוסף האגער, אב"ד החסידות, וחתן האדמו"ר מסקווירא | וחסידים ברינה יגילו (חסידים)
אבל כבד בחצה"ק ויז'ניץ מונסי, עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת מרים הגר ע"ה, א"ח יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, אשר הלכה לעולמה אחר שנות ייסורים קשים ומרים והיא בת 73 בפטירתה | מסע ההלוויה היום בשעות הצהריים במונסי (דיין האמת)