החלטה יוצאת דופן התקבלה אתמול (יום ב') בבית המשפט העליון: הרכב של שלוש שופטות – דפנה ברק-ארז, יעל וילנר וגילה כנפי-שטייניץ – קבע כי נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ישלם סכום של 4,000 שקלים כהוצאות משפט לעותרת.

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהגישה מיכל דורות הלוי כנגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וכנגד נשיא בית המשפט העליון עמית. העתירה, שהוגשה על פי חוק מבקר המדינה, נמחקה בסופו של דבר על ידי ההרכב, אולם זו לא הייתה סוף ההליך.

במקביל להחלטה על מחיקת העתירה, פסקו שלוש השופטות הוצאות משפט דווקא כנגד עמית, שהיה המשיב השני בהליך. בנימוקי ההחלטה התייחס ההרכב למשך הזמן שעבר מאז הגשת העתירה, ולהוצאות שנגרמו לעותרת לטענתה במהלך תקופה זו.

ההרכב הסביר כי מחד גיסא נלקחו בחשבון מורכבות ההליך, המאמצים שהושקעו באיתור מועמד מתאים לתפקיד, והעובדה שבפועל לא התקיים דיון בעתירה. מאידך גיסא, הצביעו השופטות על משך הזמן שחלף מאז פתיחת ההליך.

"בהתחשב, מחד גיסא, במורכבות ההליך נוכח הרקע המפורט בעתירה; במאמצים שנעשו על מנת לאתר מועמד לתפקיד; ובעובדה שלא התקיים דיון בעתירה, ומאידך גיסא, בפרק הזמן שחלף מעת הגשת העתירה וההוצאות שנגרמו לעותרת, לטענתה, אנו מחייבות את המשיב 2 לשאת בהוצאות העותרת בסכום של 4,000 ש"ח", כך נכתב בפסק הדין.

המשיב השני המוזכר בפסק הדין הוא נשיא בית המשפט העליון עצמו. כלומר, לצד החלטת ההרכב למחוק את העתירה, נקבע במפורש כי השופט עמית הוא זה שישלם את ההוצאות שנפסקו לטובת העותרת.

במהלך ההליך יוצג עמית על ידי עורכת הדין מוריה פרימן, בעוד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שהיה המשיב הראשון, יוצג על ידי עורך הדין יצחק ברט. למרות ששני המשיבים היו צד להליך, החיוב בהוצאות הוטל אך ורק על המשיב השני.

פסק הדין ניתן ביום 31 באוגוסט 2026 ונחתם על ידי שלוש השופטות. כך הסתיימה העתירה במחיקה, אך עם החלטה חריגה בנושא ההוצאות: נשיא בית המשפט העליון חויב בתשלום של 4,000 שקלים לעותרת.