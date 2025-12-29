דרמה בבג"ץ: השופטת דפנה ברק-ארז הורתה להוציא מהאולם את סגן השר אלמוג כהן, לאחר שפרץ לדברים בדיון על דוחות המבקר. "יש להצטער על הפרת הסדר", נזפה השופטת, בעוד שדווקא את ח"כ טלי גוטליב, שביקשה רשות דיבור, היא שיבחה (בארץ, חוק ומשפט)
השופטת דפנה ברק-ארז התנגדה להריסת ביתו של מתכנן פיגוע התופת באוטובוסים בגוש דן, והדגישה בפסק דינה כי האמצעי של הריסת בתים יוחד למעשי טרור קטלניים, ולכן מקרה שהסתיים ללא נפגעים חורג מתקדימי העבר (חדשות משפט)
בעקבות חילוקי הדעות שהתגלעו באחרונה בין השופטים באולם בית המשפט העליון והביקורת על עתירות בעלי פרופיל ציבורי רחב, השופט נועם סולברג מנסה להוביל קו שירענן את המערכת והרכב השופטים יורחב או יגוון בדיונים חשובים | הדבר מאתגר במיוחד את נשיא בית המשפט יצחק עמית שמוביל קו של אקטיבזם שיפוטי (משפט)
בעקבות עסקת החטופים משפחות
שכולות וארגוני נפגעי טרור עתרו לבג"ץ
נגד ההחלטה.
בית המשפט בראשות השופטות ברק-ארז,
וילנר ורונן דחה את העתירות,
תוך שהוא קובע כי מדובר
במקרה "שברור
קוצר ידו של המשפט (חדשות,
משפט)