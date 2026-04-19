עמית, סולברג וברק-ארז נגד לוין: 'שימוש לרעה בסמכות'

נשיא העליון יצחק עמית ( צילום: פלאש90 )

במכתב חריג ונוקב ששלחו היום (ראשון) נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים נעם סולברג ודפנה ברק-ארז לשר המשפטים יריב לוין, הטיחו השלושה ביקורת קשה על התנהלותו בנושא מינוי שופטים. "אתה מתעלם באופן בוטה מהמחסור האקוטי בשופטים", נכתב במכתב, "הרפורמה עליה הודעת שלשום מנותקת לחלוטין מצרכי המערכת ונובעת משיקולים זרים".

השופטים, חברי הוועדה לבחירת שופטים, הבהירו כי לדעתם השר "עשה שימוש לרעה בסמכותו" כאשר הכריז על רפורמה בתקני השיפוט מבלי לכנס את הוועדה למינוי שופטים לערכאות השונות. המכתב מגיע בעקבות הודעת השר מיום 17 באפריל, בה פירט תוכנית להגדלת תקני השיפוט בבתי משפט לתעבורה, משפחה ונוער. 67 תקנים לא מאוישים במערכת במכתבם המפורט, חשפו השופטים את מלוא היקף המשבר: נכון להיום, 67 תקני שופטים ורשמים אינם מאוישים ברחבי הארץ. "מערכת המשפט נמצאת במחסור חמור ומתמשך של שופטים ורשמים", נכתב במכתב, "מצב זה פוגע פגיעה קשה וישירה בשירות הניתן לציבור, מאריך את משך ניהול ההליכים ויוצר עומס בלתי סביר על השופטים המכהנים". על פי הנתונים שפורטו במכתב, מחוז תל אביב סובל מהמחסור החמור ביותר עם 24 תקנים לא מאוישים במחוזי, שלום, משפחה ורשמים. במחוז צפון חסרים 13 שופטים ורשמים, במחוז חיפה ובמחוז מרכז - 11 תקנים בכל אחד מהם. גם במחוזות ירושלים ודרום קיים מחסור של ארבעה תקנים בכל מחוז.

יריב לוין במליאה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

"פניות חוזרות ונשנות לא נענו"

השופטים הדגישו כי מעבר ל-67 התקנים הלא מאוישים, קיים צורך באיוש מיידי של 18 תקנים חדשים נוספים שכבר הוקצו למערכת אך טרם אוישו בשל אי-כינוס הוועדה. "פניות חוזרות ונשנות מצדנו לכנס את הוועדה כדי למנות שופטים לערכאות השונות לא נענו עד כה", נכתב במכתב בנימה ביקורתית.

במכתבם, התייחסו השופטים גם לקריאה של נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, מיום 2 במרץ 2026. קולה הזהיר אז כי "שוועת בעלי הדין כמו גם שוועת השופטים הכורעים תחת הנטל הגיעה עד פתחי". השופטים ציינו כי שמחים שהשר זיהה את הקשיים, "הגם שבאיחור ניכר".

דרישה לכינוס מיידי של הוועדה

בסיום המכתב, דרשו השופטים עמית, סולברג וברק-ארז כי השר יפעל ללא דיחוי לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. "החובה החוקית המוטלת על השר לכנס את הוועדה נועדה להבטיח את תפקודה התקין של הרשות השופטת", הבהירו, "והמשך העיכוב עומד בניגוד לאינטרס הציבורי ולחובת הממשלה כלפי אזרחי המדינה".

נוכח הדברים, השופטים שבו ודרשו כי השר יפעל ללא דיחוי לכינוס הוועדה לבחירת שופטים על מנת לבחור שופטים ורשמים לכלל הערכאות שבהן קיים חוסר. המכתב נחתם בידי השלושה: יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, המשנה לנשיא, ודפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט העליון.