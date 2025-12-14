היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יעל קוטיק, קבעה כי, גלי בהרב־מיארה, מצויה בניגוד עניינים בפרשת שדה תימן ועליה להימנע ממעורבות בחקירה - קוטיק הדגישה כי מדובר בצעד שנועד להבטיח את עצמאות ההליך ולא בהבעת ביקורת אישית, אך במערכת המשפט מגדירים את המהלך כ"חריג ובעל משמעות מוסדית עמוקה" (בארץ, חוק ומשפט)
בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להסביר מדוע לא תמשוך את ידיה מעיסוק בחשדות נגד הפרקליטה הצבאית היוצאת, בנוגע להדלפת הסרטונים משדה תימן ותצהירי השקר לבג"ץ | ליועמ"שית ניתנו יומיים להגיב והיא הייתה אמורה לתת את תשובתה היום ב-12, אך היא ביקשה ארכה נוספת (משפט)
בג"צ דן בהרכב מורחב, בראשות המשנה לנשיא נועם סולברג, בעתירות נגד המדינה בדרישה להורות על גיוס מיידי של כל תלמידי הישיבות, על בסיס פסיקת בג"צ לפיה אין חוק המסדיר את מעמד תלמידי הישיבות וכי יש לאכוף את החוק הקיים | השופטים מקשים על המדינה מדוע אין אלפי תלמידי ישיבות עצורים (חרדים)
היועצת המשפטית לממשלה פנתה לבג"ץ בבקשה להורות לממשלה להקפיא כל דיון בהדחתה עד להכרעה משפטית בנוגע לחוקיות ההליך | לטענתה, מדובר במהלך "בלתי חוקי בעליל" שגורם "לפגיעה הולכת ומצטברת" ביועץ המשפטי ובשירות הציבורי כולו (בארץ, משפט)
שופט בית המשפט העליון נעם סולברג דחה עתירות שביקשו לעצור את השימוע ליועצת המשפטית לממשלה,ולהקפיא את הליך הדחתה | ההחלטה מאפשרת לממשלה להמשיך בשלב זה בהליך השימוע נגד היועצת, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו (משפט)
שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, העביר אזהרה חריגה לממשלה: נדרשת תגובה לעתירה נגד שינוי מנגנון פיטורי היועצת המשפטית גלי בהרב-מיארה עד יום ראשון, אחרת יוצא צו ביניים שיקפיא את הליך הפיטורים (בארץ, משפט)
בעקבות חילוקי הדעות שהתגלעו באחרונה בין השופטים באולם בית המשפט העליון והביקורת על עתירות בעלי פרופיל ציבורי רחב, השופט נועם סולברג מנסה להוביל קו שירענן את המערכת והרכב השופטים יורחב או יגוון בדיונים חשובים | הדבר מאתגר במיוחד את נשיא בית המשפט יצחק עמית שמוביל קו של אקטיבזם שיפוטי (משפט)