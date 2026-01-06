מליאת הכנסת אישרה סופית את התיקון ל'חוק החוזים' שיזמו השר יריב לוין וח"כ שמחה רוטמן, המבטל את 'הלכת אפרופים' של אהרן ברק | מעתה, פרשנות חוזה תיעשה בדרך שיקבעו הצדדים לחוזה, ואם לא קבעו, על פי לשון החוזה (חדשות)
ברוב של 56 חברי כנסת אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן שמשנה את שיטת הבחירה של נציב תלונות הציבור על שופטים ומבקשת לשים סוף לחבר מביא חבר כך שנציב תלונות הציבור על השופטים ייבחר ללא וטו של נשיא העליון | האופוזיציה כמובן עוררה גל מחאה נגד "המהפכה המשפטית" (חדשות)
היועצת המשפטית לממשלה, הודיעה כי מתנגדת למתווה שהציגו סער ולוין, בנוגע לחוקי הרפורמה המשפטית אליו הגיעו השניים להסכמות | סער תקף: "זהו מסמך פוליטי, לא מסמך משפטי" | בן גביר: "אין לזה אח ורע בעולם" (חדשות)
דוח חדש של הלמ"ס חושף נתון מדאיג: 82,700 ישראלים עזבו את הארץ בשנת 2024 | הנתון מעורר שאלות רבות בנוגע לסיבות מאחורי גל העזיבה | פרשנים רבים מטילים ספק באמינות הנתונים וטוענים להטיה פוליטית, ושינויים בהגדרות שעלולים להשפיע על התוצאות (חדשות בארץ)