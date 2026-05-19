ועדת החוקה אישרה פיצול תפקיד היועמ"ש • החרדים הצביעו בעד

ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה היום (שלישי) לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצבעה התקיימה בתמיכת המפלגות החרדיות, צעד שמעורר תמיהה לאור ההכרזות החוזרות ונשנות של הציבור החרדי על ניתוק מהקואליציה הנוכחית ומגוש הימין.

על פי הצעת החוק שקודמה על ידי שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, יופרדו סמכויות התפקיד בין יועץ משפטי לממשלה לבין תובע כללי. מדובר בשינוי מבנה משמעותי במערכת המשפטית הישראלית, שעורר ויכוחים סוערים בשנים האחרונות.

מהות השינוי המוצע

על פי ההצעה, היועץ המשפטי לממשלה ימונה מטעם הממשלה בהמלצת ראש הממשלה ושר המשפטים, וחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. כמו כן תוכל הממשלה, באמצעות ועדת שרים שתקים, לקבוע את עמדתה בכל הליך משפטי שבו היא מיוצגת על ידי היועץ המשפטי.

לצד זאת תוכל הממשלה לפנות לעורכי דין פרטיים שייצגו אותה בבית המשפט. התובע הכללי ימונה מטעם הממשלה מתוך רשימת מועמדים שתרכיב ועדה ציבורית, שמסתמן כי תהיה בשליטה פוליטית של הממשלה. התובע, על פי ההצעה, לא יהיה כפוף לחוות דעתו של היועץ.

התמיכה החרדית - למרות ההכרזות

חברי הכנסת החרדים הצביעו בעד פיצול תפקיד היועמ"ש בועדת החוקה, למרות ההצהרות החוזרות כי אינם עוד חלק מגוש הימין ומהקואליציה הנוכחית. התמיכה מגיעה על רקע מתיחות חריפה בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה, במיוחד בעקבות משבר חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות שהוטלו על הציבור החרדי.

גורמים מעריכים כי סיבת התמיכה היא כדי להחליש את היועצת המשפטית לממשלה, שהייתה עד כה הגורם המרכזי שנלחם בעולם התורה בסוגיות שונות. בקרב הציבור החרדי קיימת תחושה שהיועצת המשפטית מהווה מכשול מרכזי בקידום האינטרסים של המגזר, במיוחד בנושאים הקשורים לחינוך ולגיוס.