9 ימים נותרו עד למועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26. ב'דגל התורה' טרם סיכמו את שאלת הריצה המשותפת עם 'אגודת ישראל' החסידית, ונראה שהקרע הפנימי בסיעה הליטאית, מאפיל על כל סערה אחרת.

גדולי ישראל נדרשים להכריע בשאלה שקורעת את המגזר הליטאי: האם להחליף את הרשימה הוותיקה כמענה לטענות המפלגות המודרניות התורניות, או להעדיף את הניסיון והוותק של הח"כים המנוסים, לקראת הכנסת ה-26 שעשוייה להיות קריטית במיוחד עבור עתיד עולם התורה.

כל הפרטים על הדרמות מאחורי הקלעים, הפרשנויות והלבטים - במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ. צפו.

תחקיר מטריד

השכונות החרדיות בקריית אתא הפכו לזירת עימות בין הורים מודאגים לבין הנהלת רשת הגנים. מתחת למעטפת הדיווחים היבשים מסתתרת מציאות קשה ומסוכנת: מבנים ארעיים המאכלסים עשרות ילדות בצפיפות חסרת תקדים, תשתיות רעועות, ותחושת הפקרות ציבורית שמאלצת את ההורים לנקוט צעד דרסטי, להשאיר את הילדות בבית ולדרוש מענה אמיתי לשלומן.

צפו בתחקיר המלא והתגובות בהרחבה - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

בליאק כותב מכתב

אחרי המהומות החריגות שהתרחשו בשכונה בשבתות האחרונות, כשתושבים חילוניים התעקשו לנסוע בכלי רכב בתוכה בעיצומה של השבת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, שיגר פנייה רשמית ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

האמת, שפנייה של חבר כנסת נידח שספק בכלל אם יראה את הכנסת הבאה מתוך משכן הכנסת, לא אמורה להעסיק את התקשורת, אבל המציאות הוכיחה לצערינו, שכל רעיון קיצוני והזוי שעולה על דעתה של היועמ"שית נגד הציבור החרדי לא נשאר על הנייר – הוא הופך מיד למדיניות אכיפה אגרסיבית שמונחת על סדר היום.

כל הפרטים, המכתב המלא והתגובות הרשמיות - מופיעות במלואן במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

ראש בראש

דרמה תקשורתית פרצה בעקבות פנייה יזומה של ידיעות אחרונות ואתר Y-net, שהובילו את הנהלת תאגיד השידור לבחון את האפשרות הדרמטית להקפיא את שידורי שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף מלוח השידורים של תחנת הרדיו 'כאן מורשת'.

כל הפרטים והתגובות, מופיעות במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם. צפו.

מי בצמא

משבר אזרחי חסר תקדים מאיים להשפיע משמעותית על רבבות רבבות של בתים ברחבי הארץ. מה שהתחיל כתופעה מטאורולוגית חריגה הפך בתוך שעות ספורות לצרה צרורה המאיימת על ביטחונם התזונתי והבסיסי של אזרחי ישראל, ומאלצת את מקבלי ההחלטות לנקוט צעדי חירום קיצוניים שלא נראו כמותם מזה עשורים.

המראה הדרמטי ביותר נרשם דווקא בעיר הבירה: מתקני ענק של חלוקת מים הוצבו בשכונות החרדיות ובשכונות נוספות בירושלים, כהיערכות לתרחישי קיצון בהם אספקת המים לבתים תיפגע.

מהדורת מעייריב שלפניכם מסכמת את כל חדשות המגזר החרדי, עולם התורה והפוליטיקה החרדית. צפו.