ב'דגל התורה' יכריעו בימים הקרובים על עתיד הח"כים | פתיחת שנה"ל בקריית אתא: 70 ילדות בצריף אחד ובלי מיגון | המכתב ההזוי ששלח ח"כ בליאק ליועמ"שית | סערת הראש"ל והיועמ"שית | חשש בירושלים והסביבה: אספקת המים עשויה להיפגע אנושות (מעייריב)
בשל המחסור במים ההולך ומחמיר ממנו סובלת הרפובליקה האיסלאמית, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודה היום כי אין מנוס מהעברת בירת המדינה מטהראן למקום אחר בדרומה | פזשכיאן אמר כי טהראן אינה יכולה לשאת עוד אוכלוסייה ובנייה, וכי העברת מים מהמפרץ הפרסי תעלה הון עתק (העולם הערבי)
משבר המים האדיר הפוקד את איראן עשוי להוביל לטלטלה במשטר| לא בכדי ראש הממשלה התייחס לכך באופן ישיר | הקצבות חשמל, קיצור ימי עבודה והגבלות על בתי ספר מצטרפים לאינפלציה דוהרת ולפיצוצים מסתוריים; אזרחים מתארים תחושת "נפילה חופשית" ומביעים ספק ביכולת המשטר לבלום את ההידרדרות (מגזין)