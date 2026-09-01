השר לאנרגיה ותשתיות, אלי כהן, פרסם היום (יום שלישי) הסבר מפורט לציבור בנוגע למשבר המים החריג שפקד את המדינה בימים האחרונים. השר הבהיר כי משק המים הישראלי איתן ויציב, והתחייב להבטיח המשך אספקה סדירה לכלל האוכלוסייה ברחבי הארץ.

בהתייחסו לסיבת המשבר, הסביר השר כהן כי "התופעה שאנו עדים לה היא תופעת טבע יוצאת דופן, שלא התרחשה במשך עשרים השנים האחרונות. התופעה מעלה את רמת העכירות של מי הים באופן משמעותי ביותר, ובעקבות כך נאלצנו להשבית את מרבית מתקני ההתפלה".

השר פירט כי במקביל להשבתת המתקנים, המדינה נוקטת בצעדי חירום: הגברת קצב השאיבה ממקורות המים הטבעיים - הקידוחים והכינרת - וכן הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים, על מנת לאזן את המחסור ולהבטיח רציפות באספקה.

כהן הוסיף והבהיר כי "בשלב הנוכחי, צמצמנו את אספקת המים השפירים למגזר החקלאי ולגינון הציבורי. אנו בוחנים את המצב באופן שוטף, ופועלים להעלות מתקני התפלה נוספים כדי לספק מענה גם לצרכי החקלאות בהמשך".

בסיום דבריו הודה השר לעובדי חברת מקורות, רשות המים ומשרד האנרגיה, "הפועלים מסביב לשעון כדי להבטיח את המשך אספקת המים באופן רציף לכלל האזרחים".

בשעות האחרונות דווח על הפרעות באספקת המים גם בעיר באר שבע, לאחר שאתמול התמקדו הדיווחים בירושלים. ככל שהמשבר נמשך, צפויות הפרעות נוספות גם ביישובים אחרים ברחבי הארץ.