פרטים מזעזעים נוספים מתגלים על האירוע החריג שהסתיים אמש (ראשון) בבני ברק, כאשר ילד בן עשר אותר לאחר שעות של חיפושים נרחבים. אימו של הקטין שיתפה היום (שני) בשיחה עם ערוץ I24NEWS את השעות המתוחות שעברו על המשפחה, ואת דרכי הפעולה המניפולטיביות של החשוד.

לדבריה, החשוד – צעיר יהודי בן עשרים מירושלים – הגיע למגרש הכדורגל השכונתי בפתח תקווה בשעות הערב, בזמן ששיחקו שם ילדים. "הוא הגיע למגרש שבו הילדים משחקים מדי ערב והפחיד אותם במעשיו", מסרה האם. "חלק מהילדים הלכו להורים, אך ילדים נוספים, ביניהם יהלי בני, נשארו במקום".

החשוד, שלא היה מוכר לילד כלל, ניצל את תמימותו ואת העובדה שהטלפון הנייד שלו לא היה ברשותו באותם ימים. "הוא סיפר לבני שגירשו אותו מהבית, שאין לו כסף ושהוא רעב", תיארה האם את תחילת המגע.

האם תיארה כיצד החשוד השתמש בבנה ככלי לגיוס כספים מאנשים באזור. "הוא הציג את עצמו בפני אנשים כאבא של הילד, וסיפר לבני סיפורים מניפולטיביים", שיתפה. "הוא פנה לאנשים באזור וביקש מהם כסף, תוך שהוא משתמש ביהלי כילד שלו. באחד השלבים, מישהו נתן לו מאה שקלים".

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בהמשך הציע החשוד לקנות לילד פיצה, וסחף אותו לנסיעה באוטובוס לכיוון בני ברק. "הם נסעו יחד באוטובוס, כשהחשוד מבטיח ליהלי, שכבר היה עייף מאוד, שהוא יחזיר אותו הביתה. הילד האמין לו, והחשוד אף ביקש מילדים אחרים לבדוק באפליקציית מוביט את הדרך לבני ברק", סיפרה האם.

לאורך כל הדרך המשיך החשוד לרכוש את אמונו של הילד באמצעות מתנות וסיפורים אישיים. "הוא נתן לבני שרשרת זהב שהייתה בידו, והמשיך לספר לו סיפורים אישיים – שהיה בכלא, שהוא עריק מצה"ל ושלא רצה לשרת. כך הוא משך את רגשותיו ואת רחמיו של הילד", תיארה האם בכאב.

האירוע הסתיים רק לאחר שאזרחית ערנית זיהתה את השניים בעקבות הפרסומים שהופצו. "הם אותרו לאחר שאישה שראתה את הדיווחים הודיעה למשטרה", ציינה האם. כוחות משטרה נרחבים מתחנת פתח תקווה ערכו סריקות מקיפות ועשו שימוש באמצעים טכנולוגיים, עד שהילד אותר בבני ברק יחד עם החשוד.

החשוד נעצר בחשד לחטיפה והובא לחקירה בתחנת פתח תקווה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים.

האם סיכמה בכאב את התחושות הקשות שנותרו במשפחה: "זה עורר תחושות של פחד וחוסר ביטחון – זו תחושה נוראית כשילד בן עשר לא יכול לצאת ולשחק עם חבריו". האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים שטופלו לאחרונה על ידי כוחות הביטחון.