אירוע חריג התרחש היום (יום ראשון) בשעות הצהריים ברחוב חיד"א בבני ברק, כאשר ניידת של המשטרה הצבאית שנכנסה לעיר הוקפה בהמון תושבים שמנעו ממנה להמשיך בדרכה.

הרכב המבצעי של המשטרה הצבאית נכנס אל תוך השכונה, ותוך זמן קצר התפשט הדבר בקרב התושבים. עשרות אנשים החלו להתאסף סביב הניידת, חסמו את הכביש ומנעו ממנה לנוע. ההתקהלות התרחשה על רקע המעצרים של בני ישיבות ולומדי תורה בתקופה האחרונה.

תיעודים שהופצו מהמקום מראים את הניידת הלבנה מוקפת כמעט לחלוטין באברכים, תושבים וילדים. חלק מהמפגינים עמדו בצמוד לחזית הרכב ולצדדיו, ואף נראו יושבים על הכביש ממש מול הפגוש הקדמי כדי למנוע ממנו לזוז. קריאות מחאה נשמעו במקום, בעוד עוברי אורח רבים התקהלו על המדרכות הסמוכות.

תיעוד נוסף שצולם ממבנה גבוה בסביבה מראה את היקף האירוע בצומת הרחובות. בתמונות נראה הצומת חסום בחלקו, כאשר עשרות מפגינים ממלאים את מעבר החצייה ואת הכביש. במרכז הצומת נראים רכבים אזרחיים ורכבי הסעה שנעצרו בשל ההתקהלות, לצד כוחות משטרה ראשונים שהגיעו למקום. ברקע נראים עוברי אורח המנסים לעבור בין ההמון והרכבים.

גירעון בלתי נתפס ותגובה מנותקת: משרד הפנים שם ברקס לעיריית בני ברק דוד קליין | 27.08.26

בעקבות הדיווחים על חסימת הניידת והתפתחות המצב ברחוב, הוזעקו למקום כוחות משטרה נוספים מתחנת בני ברק ומרחב דן. השוטרים שהגיעו לזירה פעלו להרחיק את המתקהלים, לפנות את הציר וליצור מרווח שיאפשר את חילוץ הרכב הצבאי. לאחר פרק זמן של מתיחות במקום, הצליחו הכוחות לפזר את המפגינים מהכביש ולסיים את האירוע. ניידת המשטרה הצבאית עזבה את האזור בליווי משטרתי.