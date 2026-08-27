אירוע מסתורי התרחש אתמול (יום ה') אחר הצהריים בדירת מגורים בקומה הרביעית ברחוב שדרות משה דיין בירושלים, כאשר זוג קשישים כבני 70 נמצאו מחוסרי הכרה בדירתם ופונו לבית החולים במצב קשה.

הדיווח הגיע למוקד מד"א בשעה 17:48, וצוותי החירום שהוזעקו למקום מצאו את בני הזוג שרועים על רצפת חדר השינה. לאחר מתן טיפול רפואי דחוף במקום, פונו השניים לבית החולים הדסה הר הצופים כשהם במצב קשה. הגבר הורדם והונשם במהלך הפינוי.

פרמדיק מד"א נדב טייב וחובש יחידת האופנועים דוד לוי תיארו את הטיפול: "ראינו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם כשהם מחוסרי הכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים, הרדמנו והנשמנו את הגבר ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה". הצוותים פעלו לייצב את המדדים החיוניים ולסייע בנשימה, במטרה להביא את הנפגעים במהירות ליחידת הטראומה.

העובדה ששני אנשים נמצאו מחוסרי הכרה בו-זמנית באותו מקום העלתה חשד ראשוני לדליפת גזים או חומרים מסוכנים. בעקבות כך הוזעקו לזירה לוחמי אש מתחנת מרחב האומה של מחוז ירושלים, שהחלו בסריקות מקיפות בדירה ובמבנה כולו באמצעות גלאים וציוד ניטור מיוחד למדידת הרכב האוויר ורמת הרעילות.

לאחר סדרת בדיקות יסודיות, נמסר מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים כי החשד הוסר. "לוחמי האש וצוותי הניטור מתחנת מרחב האומה סיימו את הסריקות והבדיקות בדירה בקומה הרביעית. מתוצאות הניטור עולה כי לא נמצאו ערכים של חומרים מסוכנים בזירה," נמסר מהדוברות. שלילת נוכחות גזים רעילים או חומרים מסוכנים סיימה את פעילות הכבאות, אך השאירה את סיבת האירוע בערפל.

כעת, לאחר שנשלל תרחיש של אירוע חומרים מסוכנים, הנסיבות המדויקות שהובילו למצבם הקשה של בני הזוג עדיין אינן ברורות. הגורמים הרפואיים בבית החולים הדסה הר הצופים, יחד עם גורמי החקירה, ממשיכים לבדוק אפשרויות שונות, ביניהן הרעלת מזון, תגובות לתרופות או גורמים רפואיים אחרים שעלולים לגרום לאובדן הכרה משותף.