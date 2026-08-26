תקרית של חוסר סבלנות בין נהגים הסלימה לעימות חריף שכלל איומים באמצעות חפץ דמוי נשק, חסימת נתיב נסיעה ותקיפת רכב. אולם בית המשפט החליט שלא להחמיר בעונש, לאחר שקבע כי המתלונן עצמו נטל חלק מרכזי בהסלמת המצב. פסק הדין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום בראשון לציון חושף את פרטי האירוע החריג שהתרחש לפני כשנתיים.

האירוע החל כאשר הנאשם צפר למתלונן במהלך נסיעה משותפת. מה שהיה אמור להיות תרעה רגילה הפך במהירות לעימות כאשר המתלונן הגיב בתנועת אצבע משולשת וביריקה לכיוון רכבו של הנאשם. המצב החמיר כאשר שני הרכבים נעצרו זה לצד זה.

כבישי ישראל ( צילום: יהודה גליקמן )

"אתה רוצה? לא מספיק האוטו שלך מפורק?" מחדל קטלני בפגיית שיבא: המדינה תשלם פיצוי ענק יהודה פנחסי | 24.08.26 1 תקיפה: אוחנה מצפצף על פסיקת בג"ץ בבלי | 24.08.26 על פי כתב האישום המתוקן, הנאשם שלף חפץ בצבע שחור שנראה כאקדח, כיוון אותו לעבר המתלונן ואמר לו: "אתה רוצה? לא מספיק האוטו שלך מפורק?". המתלונן לא נרתע והשיב: "על מי אתה בא עם אקדח?". העימות נמשך גם בהמשך הנסיעה. המתלונן חסם את נתיב הנסיעה של הנאשם, יצא מרכבו כשהוא נשען על קב הליכה, ניגש לחלון הרכב והחל בצעקות וקללות. הנאשם הציג שוב את החפץ ואמר: "זוז, אני לא רוצה להשתמש בזה עליך". המתלונן הכה מספר פעמים על רכבו של הנאשם באמצעות הקב. למרות ניסיונות של עוברי אורח להתערב ולהרגיע את הרוחות, האירוע הסתיים רק כאשר המתלונן חש ברע ונשכב על הכביש.

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הודאה בעבירה במסגרת הסדר טיעון

הנאשם הודה בעבירת איומים במסגרת הסדר טיעון. התביעה דרשה להטיל עליו שמונה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, לצד מאסר מותנה, פיצוי בסך 4,000 שקלים, קנס והתחייבות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר באיום חמור במרחב הציבורי שהשפיע על כלל משתמשי הדרך, תוך ציון שתי הרשעות קודמות של הנאשם, ביניהן הרשעה בעבירת איומים.

ההגנה טענה כי מדובר באירוע ספונטני שלא תוכנן מראש, ללא מגע פיזי, שבו המתלונן הוא זה שיזם את ההסלמה – חסם את הרכב, ירק והכה עליו באמצעות הקב. עוד צוין כי החפץ שהוצג היה אמצעי גז פלפל בלבד, ולא נשק אמיתי.

פסיקה מקלה: שלושה חודשים בלבד

השופט אבי וסטרמן קבע כי למרות חומרת השימוש בחפץ הנחזה לנשק, אין להתעלם מחלקו המרכזי של המתלונן בהסלמת האירוע, אשר כלל חסימת כביש ותקיפת הרכב. בשל כך, נדחתה דרישת התביעה למאסר ארוך או לענישה כספית.

בפסק הדין נקבע כי הנאשם ירצה שלושה חודשי מאסר בעבודות שירות בלבד, לצד שלושה חודשי מאסר על תנאי. בית המשפט החליט שלא להטיל קנס או פיצוי, בשל מצבו הכלכלי של הנאשם ותרומת המתלונן המשמעותית לאירוע.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים בהם בתי המשפט נדרשים לאזן בין חומרת העבירה לבין נסיבות האירוע. תופעת האלימות בכבישים ממשיכה להעסיק את רשויות אכיפת החוק.