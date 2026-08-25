עובד לשעבר במעון ראש הממשלה הגיש תביעה כספית בסך 450 אלף שקלים כנגד משרד ראש הממשלה. בכתב התביעה שהוגש לבית הדין לעבודה נטען כי העובד ספג התעמרות ממושכת במהלך שנות עבודתו במעון. הפרסום הראשון על התביעה התפרסם בידי אביעד גליקמן בחדשות 13.

על פי האמור בכתב התביעה, העובד נאלץ להתמודד באופן שוטף עם צעקות, כינויים משפילים, דרישות בלתי סבירות והעסקה מעבר לשעות המוגדרות בחוזה העבודה. בחודש דצמבר 2025, לאחר שמצבו הפיזי והנפשי הידרדר, הועבר העובד לתפקיד אחר במשרד ראש הממשלה.

בכתב התביעה מודגש כי אין מדובר באירועים בודדים, אלא בהתנהלות יומיומית ממושכת. "כתב תביעה זה מגולל מסכת קשה מאוד של התעמרות ממושכת, שממנה סבל התובע, על בסיס יומיומי. צעקות, כינויי גנאי, דרישות בלתי סבירות, העסקה סביב לשעון בניגוד לחוזה ההעסקה, כל אלו היו מנת חלקו היום יומית במשך שנים", נכתב בתביעה.

העובד טוען כי גורמים שונים שהיו מודעים למצב לא פעלו להגנתו. "כלל הגורמים הרלוונטים ידעו הכול והכירו את ההתעמרות הקשה והתנאים הבלתי מתקבלים על הדעת שבהם מועסק התובע, ובחרו לעצום עין ולהתעלם. גם כשהתלונן, לא עשו דבר כדי להגן על זכויותיו", נטען בכתב התביעה.

זוהי התביעה השנייה מסוג זה בחודש האחרון. בחודש שעבר הגיש יחיאל אוהב עמי, בן 61, ששימש כעוזר תפעול במעון, תביעה נפרדת לבית הדין האזורי לעבודה בסך כ-300 אלף שקלים. גם בתביעתו נטענו טענות להתעמרות ממושכת, לרבות צעקות, קללות, השפלות ודרישות חריגות. אוהב עמי טען אף לתקיפות פיזיות בשלוש הזדמנויות, ולהתבטאויות קשות ביותר כלפיו.

שתי התביעות עוסקות בעובדים שונים ובסכומי פיצוי שונים, אך בשתיהן מועלות טענות דומות בנוגע להתנהלות במעון ראש הממשלה.

מלשכת ראש הממשלה נמסרה תגובה חריפה: "פייק ניוז והמשך מסע הצייד נגד ראש הממשלה, רעייתו ומשפחתו שמתגבר תמיד במערכות בחירות. ערוץ 13 בקמפיין בחירות חסר בושה למען ניצחון בבחירות של גוש השמאל והמפלגות הערביות, בראשות אייזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס. כל שבוע ממחזרים רכילויות שקריות, ואפילו העלו מהאוב חברה של יוני נתניהו ז"ל מלפני 50 שנה, כדי שתבזה את זכרו של גיבור ישראל ומשפחתו."