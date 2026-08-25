חבר הכנסת צבי סוכות פנה ביום שלישי ליו"ר מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, בדרישה למחוק פרסום שפרסם נגדו, תוך איום בהגשת תביעת לשון הרע. סוכות הציב בפני גולן אולטימטום של חצי שעה למחיקת הפרסום, שאם לא כן יוגשו נגדו הליכים משפטיים. גולן בחר למחוק את הפרסום זמן קצר לאחר מכן.

בפרסום שהוסר, האשים גולן את סוכות: "צבי סוכות, אותו אדם שבגללו כוחות צה״ל עלו ערב ה-7.10 לשטחים במקום להישאר בדרום. אותו אדם שפרץ לבסיסי צה״ל. והיום הוא מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה". גולן אף הוסיף והחריף בתקיפתו: "זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל".

לאחר פרסום הדברים, שלח סוכות לגולן את האזהרה המשפטית ודרש מחיקה מיידית תוך חצי שעה, או לחילופין הגשת תביעה. יו"ר הדמוקרטים לא המתין עד תום המועד שניתן לו ומחק את הפרסום.

האיום המשפטי של סוכות מגיע על רקע זכייתו בתביעת לשון הרע קודמת בנושא דומה. לאחר אירועי ז' באוקטובר, טען האלוף במילואים דן הראל בתוכנית "פגוש את העיתונות" כי "גדוד וחצי" הוסטו מפיקוד הדרום לצורך אבטחת הסוכה של סוכות בחווארה, וקשר זאת למחסור בכוחות בדרום.

סוכות הגיש נגד הראל תביעה משפטית, ובחודש יוני השנה פסק השופט מנחם מזרחי, נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז, לטובת סוכות. בפסק הדין נקבע כי הטענה לא הוכחה וכי לא הוסטו מפיקוד הדרום גדוד וחצי, ואף לא כוח משמעותי, בשל הסוכה. הראל חויב לשלם לסוכות פיצויים בסך 35 אלף שקלים בתוספת הוצאות משפט, בסך הכול כ-45 אלף שקלים. תביעה שכנגד שהגיש הראל נדחתה. הפעם, עוד בטרם הוגשה תביעה, הספיקה האזהרה המשפטית של סוכות כדי להביא למחיקת הפרסום של גולן.