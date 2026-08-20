בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, קיבל היום (יום ה') פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל. בהרכב של שלושה שופטים נקבע כי ההחלטה לסגירה התקבלה על בסיס שיקול זר ופסול, כאשר מקבלי ההחלטה פעלו מתוך אי שביעות רצון מתכני השידורים בתחנה.

את פסק הדין כתב השופט יחיאל כשר, והשופטים דפנה ברק ארז ואלכס שטיין הצטרפו לתוצאה. העתירות הוגשו על ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל, האקדמיה למען ישראל דמוקרטית, ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, מועצת העיתונות בישראל וועד עובדי גלי צה"ל.

בית המשפט קבע כי מבחינה עובדתית, ההחלטה על סגירת התחנה נבעה מתחושתם של מקבלי ההחלטה כי תכני השידורים בגלי צה"ל סותרים את עמדותיהם. השופטים ציינו כי גם לאחר מתן צו על תנאי, הממשלה לא הצליחה להוכיח שההחלטה נתקבלה על בסיס שיקולים אחרים.

בסיכום פסק הדין כתב השופט כשר: "לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש 'לסגור את המיקרופון' של השדרן". לדבריו, "שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו".

יחד עם פסילת ההחלטה, בג"ץ דחה את הטענה לפיה סגירת גלי צה"ל מחייבת חקיקה ראשית. בית המשפט קבע כי לממשלה אכן הייתה סמכות לקבל החלטה בנושא, אך במקרה הנוכחי ההחלטה לא התקבלה כדין.

השופטים הדגישו כי אין הם שוללים את האפשרות לסגור את גלי צה"ל בעתיד, ובלבד שהחלטה כזו תתקבל כדין ועל בסיס שיקולים ענייניים. עוד הובהר כי פסק הדין אינו מביע עמדה לגבי תוכני השידורים של התחנה עצמה.