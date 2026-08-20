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מתיחות בחצי האי הקוריאני

צפון קוריאה שיגרה טילים למרות טראמפ

פיונגיאנג שיגרה יותר מעשרה טילים בליסטיים ימים ספורים לאחר שנשיא ארה"ב דיבר בחיוב על מנהיג המדינה

פיונגיאנג שיגרה למעלה מעשרה טילים בליסטיים קצרי טווח לכיוון הים, כך דיווחה היום (יום ה') סוכנות הידיעות 'רויטרס'. השיגור בוצע ימים ספורים בלבד לאחר שנשיא ארה"ב התבטא בחיוב על מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, וציין כי זה "מכבד" ואינו מהווה איום.

על פי הדיווחים מצבא דרום קוריאה, הטילים שוגרו מאזור בירת צפון קוריאה פיונגיאנג, וטסו מרחק של כ-300 קילומטרים. השיגור מתרחש בעת שטראמפ פועל לחידוש הקשר הישיר עם קים, ואף הנחה לצמצם באופן ניכר את התרגילים הצבאיים המשותפים שארה"ב מקיימת עם דרום קוריאה.

בתחילת השבוע אמר טראמפ על קים כי "הוא תמיד נהג כלפיי בכבוד רב", והוסיף: "אני מבין אותו, והוא מבין אותי". יום קודם לכן כתב הנשיא האמריקאי כי התרגילים הצבאיים המשותפים "יקרים מאוד" ומעבירים לצפון קוריאה מסר "לא הולם ועוין".

השיגור הנוכחי מעיד על הפער הקיים בין האיתותים המפייסים שמשדר טראמפ לבין ההתנהלות הצבאית המתמשכת של פיונגיאנג בפועל.

דונלד טראמפצפון קוריאהארה"בקים ג'ונג אוןבבלי

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