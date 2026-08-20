אירוע יוצא דופן הסתיים במנצ'סטר רבתי שבאנגליה כאשר כוחות משטרה ניצלו רגע בו נרדם חשוד שהתבצר על גג בית במשך יומיים. שוטר טיפס אליו בסולם, תפס אותו והוריד אותו למטה למעצר.

על פי הדיווחים, החשוד טיפס לגג הבית כדי להימלט ממעצר לאחר שפרץ למקום. במהלך ההתבצרות סירב לרדת, והשליך רעפים לכיוון השוטרים שניסו לגשת אליו. המשטרה ניהלה את המצב במשך יומיים תוך ניסיון להביא את האירוע לסיום בטוח.

בתיעוד שפרסמו רשויות המשטרה ניתן לראות שוטר מטפס בשקט על סולם אל גג מרפסת אחורית בסלפורד, מתקרב לחשוד סיימון האריס בן 37 בעודו ישן, ותופס אותו. לאחר מכן החשוד נמשך אל הסולם והורד לחצר, שם המתינו לו שוטרים נוספים שעצרו אותו.

המשטרה מסרה כי במהלך האירוע, שהתרחש ב־15 באוגוסט האחרון, נפצעו שני שוטרים באורח קל. האריס מואשם בשש עבירות שונות: פריצה לבית וגניבת בגדים ומשקאות, תקיפת שני אנשי כוחות חירום, גרימת מטרד ציבורי עקב ישיבתו על הגג, ושתי עבירות נוספות של גרימת נזק לרכוש.

מפקדת החקירה הלן בגנל ציינה כי האירוע דרש "שימוש נרחב במשאבי משטרה חיוניים", והוסיפה כי הוא "ממחיש בבירור את הסכנות שאיתן מתמודדים השוטרים שלנו מדי יום".

בית המשפט החליט להשאיר את האריס במעצר עד לדיון הבא בעניינו, שייערך בחודש ספטמבר הקרוב.