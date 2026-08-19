תיעוד שפורסם השבוע מציג את סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, כשהוא עובר מסלול אימונים של חיל הנחתים האמריקני – כמעט עשרים שנה לאחר שסיים את תקופת שירותו הצבאי.

בסרטון שפרסם ואנס ביום שלישי באפליקציית טיקטוק, ניתן לראות אותו מתמודד עם מסלול המכשולים המאתגר. הוא נראה מתאמץ במקצת לעמוד בקצב החיילים הפעילים, אך ממשיך בנחישות לאורך המסלול שכלל ריצה, תרגילי מתח, טיפוס על מתקנים ומעבר מעל משוכות שונות.

סגן הנשיא, שכיהן בחיל הנחתים בשנים 2003 עד 2007 והגיע לדרגת רב-טוראי, התייחס לאתגר בהומור והעיר כי הוא מקווה שלא "להתרסק ולשבור עצמות" במהלך האימון. בתיעוד נראה גם בנו של ואנס, כשהוא מטפס על חבל בעזרת אביו.

ואנס התגייס לשורות חיל הנחתים מיד עם סיום לימודיו בתיכון. במהלך שירותו הצבאי הוא עסק בעיקר בתחום ההסברה והתקשורת הצבאית. בשנת 2005 הוצב בעיראק לתקופה של כחצי שנה, בתפקיד שלא היה קרבי.