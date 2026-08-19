הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה ( צילום: מסך )

מטוס הקרב F-35, הנחשב לאחד המתקדמים בעולם, מצויד במערכות חיישנים מתוקנות, מחשוב ותקשורת מהמשוכללים שיש, מסכי מגע גדולים וקסדה מיוחדת המעבירה מידע ישירות למגן הקסדה של הטייס.

אולם לצד כל הטכנולוגיה המתקדמת הזו, חסר במטוס רכיב בסיסי למדי: הטייס אינו מסוגל לפתוח סולם מתוך תא הטייס ולרדת בכוחות עצמו אל הקרקע. תא הטייס ממוקם כ־3.7 מטרים מעל פני הקרקע, ולכן נדרש אמצעי חיצוני המאפשר לטייס לעלות למטוס או לרדת ממנו. החיסרון אינו תוצאה של טעות תכנון, אלא החלטה מודעת שהתקבלה במהלך שלבי הפיתוח של המטוס.

הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה - צילום: רשתות חברתיות הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

קולונל ארט טומסטי, טייס ניסוי בחיל הנחתים האמריקאי שהיה שותף לתוכנית הפיתוח של ה־F-35 במשך שנים רבות, גילה כי לאורך כל תקופת הפיתוח התנהל מאבק מתמיד על משקל המטוס. כל רכיב ורכיב נבדק מחדש, והמהנדסים נאלצו להכריע מה באמת הכרחי ומה ניתן להשמיט.

בגרסת F-35B, המסוגלת לבצע המראה קצרה ונחיתה אנכית, למשקל יש משמעות קריטית במיוחד. המטוס צריך להיות מסוגל לנחות בצורה אנכית כשהוא עדיין נושא דלק, ולעיתים אף חימוש שלא נעשה בו שימוש.

משום כך, כאשר המהנדסים חיפשו אפשרויות להפחתת משקל, גם הסולם נכלל ברשימת הרכיבים שניתן לוותר עליהם.

לדברי טומסטי, במסגרת המאבק הזה הטייס איבד את האפשרות להאריך סולם עלייה מתוך תא הטייס – ויתור שמבחינת המהנדסים ניתן להשלים עמו, גם אם הוא הופך את העלייה למטוס והירידה ממנו לפחות נוחים.

הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה - צילום: רשתות חברתיות הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22

דווקא הפער הזה הופך את הסיפור למעניין במיוחד: במטוס המכיל מערכות שנראות כאילו יצאו מסרט עתידני, דווקא רכיב פשוט כמו סולם הפך למותרות.

מטוס ה־F-35 מהווה דוגמה לכך שבתחום התעופה הצבאית, לעיתים ההבדל בין ביצועים משופרים לבין ביצועים פחותים מתחיל דווקא בפרטים הקטנים ביותר.

במקרה זה, הסולם נשאר מחוץ למטוס – כדי שהמטוס יוכל לשאת יותר מהדברים החיוניים באמת לתפקודו בשמיים.