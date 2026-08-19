משטרה: אין חשד לפיגוע בחיפה

דוברות משטרת ישראל פרסמה הבהרה רשמית ביום רביעי, לאחר שהופצו ברשתות החברתיות דיווחים על התרעה ביטחונית לכאורה באזור חיפה. לפי ההבהרה, אין כל בסיס לשמועות אלו, ואין כל שינוי בהנחיות הניתנות לציבור. ההבהרה הגיעה בעקבות פניות רבות שהגיעו למשטרה מצד אזרחים ואנשי תקשורת.

על פי ההודעה הרשמית, כוחות משטרת מרחב כרמל ממשיכים לפעול באזור בשיתוף עם גורמי הביטחון השונים, תוך שמירה על ערנות ומוכנות מבצעית מלאה לשם הבטחת ביטחון הציבור. הציבור נקרא להמשיך בשגרת חייו הרגילה, תוך שמירה על ערנות ודיווח למוקד 100 על כל תצפית חריגה או חשודה.

ההודעה שהופצה ברשתות טענה כי התקבלה התרעה מודיעינית על תכנון פיגוע באזור חיפה. על פי ההודעה הלא מאומתת, מדובר היה במחבל בודד, תושב חברון, שעשוי להימצא באזור ולתכנן לבצע פיגוע במקום ציבורי כגון בית עסק, מסעדה או בית קפה.

המשטרה הדגישה בהודעתה הרשמית את החשיבות שבהימנעות מהפצת שמועות, וקראה לציבור להתעדכן אך ורק ממקורות רשמיים. ככל שיהיה צורך, יפורסמו עדכונים נוספים באמצעות הערוצים הרשמיים, כך נמסר.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים דומים בהם הופצו ברשתות החברתיות דיווחים על אירועי ביטחון שלא אושרו על ידי הגורמים הרשמיים. לפני מספר שבועות, למשל, הופצו דיווחים על ניסיון פיגוע בקניון הדר בירושלים, שגם הם התבררו כחסרי כל בסיס.