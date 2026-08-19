במהלך השבוע ביצע שירות בתי הסוהר מבצע אכיפה נרחב המכוון כנגד גורמים הקשורים לארגוני פשיעה. הפעילות התבצעה במקביל בשני מישורים: בתוך מתקני הכליאה עצמם ובקרב אנשים המפוקחים באמצעות איזוק אלקטרוני מחוץ לחומות הכלא.

במסגרת המבצע פעלו כוחות מיחידות שונות של שב"ס, ביניהן יחידת העלית 'מצדה', ימ"ר בתי הסוהר, 'נחשון', ימ"ז, מלמ"כ, מערכי הבילוש ולוחמי הכליאה. הפשיטות התמקדו באסירים במתקני כליאה במחוזות מרכז וצפון. במקביל לכך, יחידת 'מעוז' שבאגף חלופות הכליאה והפיקוח ביצעה פעילות אכיפה ממוקדת כנגד שישה מפוקחים באיזוק אלקטרוני המזוהים עם גורמי פשיעה.

במהלך החיפושים שנערכו במתקני הכליאה אותרו חומרים אסורים רבים. בין הפריטים שנתפסו: מספר דוקרנים מאולתרים וכדורים רפואיים. כלל הממצאים הועברו לבדיקה נוספת ולטיפול על פי הנהלים הקבועים.

המבצע המשולב מהווה חלק ממאמץ מתמיד של שירות בתי הסוהר לצמצם את יכולותיהם ואת השפעתם של גורמי פשיעה. הפעילות מדגימה את הפעלת יכולות מבצעיות, מודיעיניות ופיקוחיות הן בתוך מתקני הכליאה והן מחוצה להם.

הפעילות מתקיימת על רקע מאבק ממשלתי רחב היקף בארגוני הפשיעה בישראל. לפני מספר חודשים התקיים דיון בוועדה לביטחון לאומי שבו הודה ראש אח"מ במשטרה, ניצב יגאל בן שלום, כי "המערכת במדינה לא בנויה לנהל משפטים של ארגוני פשיעה". בן שלום אף ציין כי "בלעדי כלים טכנולוגיים קשה למנוע פעילות עבריינית". בשבועות האחרונים דווח על מספר פעולות משטרתיות נגד ארגוני פשיעה, ביניהן פשיטה על מתחם מבוצר בנצרת ממנו מוכוונת פעילות פלילית, שבמהלכה נעצרו שמונה חשודים ונתפסו עשרות אלפי שקלים וציוד משטרתי מזויף.

שירות בתי הסוהר הדגיש כי ימשיך לפעול בנחישות לסיכול פעילות עבריינית, למניעת החזקת אמצעים אסורים, לאכיפת תנאי הפיקוח ולחיזוק המשילות הכליאתית והביטחון במתקני הכליאה.

הפעילות המבצעית מצטרפת למאמצים נוספים של רשויות אכיפת החוק במאבק בארגוני הפשיעה. לפני מספר חודשים עבר בכנסת חוק המאפשר שימוש באיזוק אלקטרוני למניעת אלימות במשפחה, כלי נוסף בארגז הכלים של רשויות האכיפה.