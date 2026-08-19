בעקבות סיום הבחירות הפנימיות במפלגת הליכוד וקביעת סדר המועמדים, החלה המפלגה בהיערכות להגשת רשימתה לכנסת ה-26. המועמדים עד למקום ה-80 ברשימה קיבלו הנחיה להשלים ביממה הקרובה את כתבי ההסכמה הנדרשים למועמדות.

המועמדים נמסר להם כי באפשרותם להגיע לחדר סיעת הליכוד במשכן הכנסת ולחתום על הטפסים הנדרשים באופן ידני. עקב תקופת ההדממה הנוהגת במשכן הכנסת עד ליום ב' בספטמבר, הכניסה למשכן לצורך החתימה מוגבלת לחברי הכנסת בלבד, ללא ליווי יועציהם.

במקביל לאפשרות החתימה הידנית במשכן הכנסת, הוצעו למועמדים שתי חלופות נוספות להשלמת ההליך: שליחת הטופס החתום באמצעות פקס, או מילוי כתב ההסכמה באופן דיגיטלי תוך שימוש במערכת ההזדהות הממשלתית.

במסגרת כתב ההסכמה, על המועמדים למלא את פרטיהם האישיים באופן מדויק, לרבות פירוט מקצועם ומקום עבודתם הנוכחי. מועמדים הבוחרים להשלים את ההליך באמצעות הטופס המקוון או בפקס נדרשים להעביר גם צילום של תעודת הזהות והספח שלהם.

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המועמדים שהשלימו את החתימה הדיגיטלית התבקשו להעביר לצוות הסיעה העתק או אישור המעיד על ביצוע ההליך. במסמכים שנשלחו למועמדים צוין כי מועמדותם לכנסת ה-26 תוגש בשם "הליכוד - תנועה לאומית ליברלית".

ההיערכות מתבצעת מיד לאחר השלמת הבחירות הפנימיות במפלגה, וכחלק מההכנות הטכניות והמשפטיות להגשת הרשימה הסופית לוועדת הבחירות המרכזית. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם בכירי המפלגה לאחר פרסום תוצאות הפריימריז ובירך אותם על הישגיהם.

ממקורות בליכוד נמסר כי נתניהו מרוצה מהתוצאות ומהרכב הרשימה החדשה, המשקפת לדבריהם "התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה". המנצחים בפריימריז חגגו את הישגיהם, והמפלגה מכוונת כעת את מאמציה לקראת הבחירות הכלליות.