אחרי תקופת רגיעה - היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בדרישה נחרצת: על צה"ל ליזום מבצעים לביצוע מעצר תלמידי ישיבות ואברכים המוגדרים עריקים משירות בצבא. דרישת היועמ"שית לוותה בנתונים שהוצגו בדיון, לפיהם, ככל שמבצעי האכיפה צולחים - העליה במספר המתגייסים החרדים נמשכת בהתאם.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים, הנתונים וההשלכות המרעישות.

זה סופו של כל בלון

בלעדי: כך ניסו מועמדי הליכוד להטות את הכף בעזרת כולל אברכים מבני ברק חיים כהן | 11:25

תוצאות הפריימריז בליכוד, שפורסמו הבוקר לאחר ספירת מרבית הקולות, חוללו דרמה משמעותית במפלגת השלטון. מספר שרים בכירים נדחקו לתחתית הרשימה הארצית, וחלקם אף למקומות שאינם נחשבים ריאליים לכניסה לכנסת הבאה.

במקביל, התוצאות פוצצו באחת את בועת היח״צ וההתרברבות של פעילים ויחצנים חרדים, שטענו לפני ההצבעה למפקדי ענק ולמאגרי כוח משמעותיים בתוך הליכוד.

בחודשים שקדמו לפריימריז, יחצנים ופעילים חרדים התרברבו בקול רם על מפקדי אלפים ומאגרי נתונים עצומים שברשותם, והציגו עצמם ככוח מכריע שיכול להשפיע על הרשימה. הרעש שיצרו גרר התייחסות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שתדרך כי לאחר הפריימריז יטפל בעצמו בנושא המפקדים החרדים.

כעת, עם פרסום התוצאות הסופיות, מתברר כי אותם מפקדים התגלו כעורבא פרח – חסרי בסיס ממשי, חסרי השפעה וחסרי כוח פוליטי אמיתי. לנתניהו נחסכו בכך עבודה וכאב ראש משמעותיים. במפלגה ציינו כי המתפקדים בחרו בעיקר לפי שיקול דעת עצמאי ולא לפי דילים מאורגנים.

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מבוכה בציבור

מפלגת ש"ס חשפה היום את קמפיין הבחירות הרשמי שלה שכולל את תמונת מרן עם הפסוק מתהלים "דרך אמונה בחרתי" - אותו פסוק שבחרה שורדת השבי אגם ברגר לכתוב על הלוח במסוק שהביא אותה מעזה הביתה. אלא שש"ס לא ציפתה לבעיה מהותית כל כך - על היום הראשון של הקמפיין.

מתברר, שמפלגת נועם לישראל של חבר הכנסת אבי מעוז המייצד את הציבור החרד"לי - כבר "תפסה" את הסלוגן לפני ש"ס, והיום, עם פרסום הקמפיין הרשמי של ש"ס - היא הוציאה מכתב התרעה רשמי למפלגת ש״ס, בדרישה להסיר לאלתר את הקמפיין החדש שלה ולהפסיק כל שימוש בסלוגן ובמסרים הדומים לאלה שהשיקה נעם מוקדם יותר השבוע.

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"אני לא רבי"

ראש הישיבה מגור - רבם של קהילת פני מנחם הגאון רבי שאול אלתר ערך אתמול ביקור ניחום אבלים מרומם ומחזק אצל הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, שיושב שבעה על פטירת בתו ע"ה בדמי ימיה כשהיא בת 30 בלבד. הביקור, שלווה בהתעוררות רבה, הפך לשיעור באמונה ובקבלת דין שמים באהבה.

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כוללות קוויטלאך

קולות התפילה והשירה האדירים שבקעו מעומק הלב הרעידו את אמות הסיפים של קרית בעלזא בירושלים, כאשר אלפי פרחי כהונה ותלמידי התלמודי תורה התקבצו למעמד עוצר נשימה שמותיר כל עין לחחה לקראת פתיחת שערי שמים.

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