אגם ברגר, שורדת השבי, השתתפה בטיש ליל שב"ק של האדמו"ר מתולדות אהרן במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | האדמו"ר שיגר לה במיוחד שיירי קודש מהחלה | במהלך השבת היא סיפרה על חוויותיה בשבי ועל כוחה של האמונה שעזרה לה להתחזק בשמירת המצוות (חרדים)
לאחר למעלה מ-480 ימי שבי נוראים, אגם ברגר שוחררה ושבה לישראל, כאשר היא הצליחה לחזק את עם ישראל במשפטי האמונה | בריאיון שהעניקה היום היא שיתפה, מה היה לה בשבי, אך היא הצליחה להחזיק מעמד וכן סיפרה על הרעת התנאים של אנשי חמאס, לאחר שחולצו ארבעת הישראלים מרצועת עזה (חדשות בארץ)
ביממה האחרונה סיפקה אגם ברגר, ששוחררה מהשבי לאחרונה, עדות מצמררת על התקופה הארוכה בשבי - על שמירת החגים והמצוות ועל הרגעים שבו התבשרה כי היא משתחררת | וגם: "באיזשהו מקום העריכו אותי יותר כי אני דתיה", שיתפה (חטופים)
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיתף סרטון חדש של אגם ברגר, ששוחררה לפני כשלושה שבועות משבי החמאס האכזרי בעזה | בסרטון, אגם מודה לנשיא - "בזכותך אנחנו שבנו הביתה", ומבקשת: "יש שם אנשים שבאמת תלויים בך ומחכים שאתה תציל אותם" | צפו (בעולם)
שעות לאחר חזרתן של ארבל יהוד, אגם ברגר וגדי מוזס, הערב (חמישי) מתגלים פרטים חדשים על תקופתם בשבי | מהדיווחים עולה כי התצפיתניות הקפידו שלא לאכול חמץ בפסח וניסו לצום ביום כיפור, ושהו גם אצל משפחות להן בישלו, ניקו וטיפלו בילדים - אך לא קיבלו מהאוכל | ארבל יהוד הייתה לבדה במשך כל התקופה, ולא ידעה על ממדי האסון בניר עוז | כל הפרטים (אקטואליה)
482 ימים לאחר שנחטפה, ארגון הטרור חמאס שחרר הבוקר את אגם ברגר מהשבי והיא הועברה לידי הצלב האדום ובשעה הקרובה תעבור לידי כוח צה"ל ומשם תגיע לשטח ישראל ותפגוש לראשונה את הוריה | עם שחרורה החלו חברותיה לשיר 'ועוד יותר טוב' (צבא)
ארגון הטרור הרצחני הג'יהאד האיסלאמי פרסם בשעה האחרונה תיעוד מהמפגש של שני חטופים, גדי מוזס וארבל יהוד, לפני חזרתם הביתה לחיק משפחותיהם בישראל | הליך השחרור החל בהעברת החטופים לידי חמאס ומשם הם עברו לידי הצלב האדום שימסרו אותם לישראל (חדשות)
החטופים גדי, אגם וארבל, צפויים לחזור הבוקר לישראל משבי החמאס, יחד איתם ישוחררו גם חמישה חטופים תאילנדים | ארבעה בתי חולים יקלטו את השבים ועוד שניים נוספים יישארו במוכנות גבוהה | תהליך השחרור צפוי להתבצע ממספר מקומות בתוך רצועת עזה (בארץ)
בישראל נערכים לכך שהפעם, בשונה משתי הפעימות הקודמות, ישוחררו ארבל יהוד, גדי מוזס ואגם ברגר מ-2 מקומות שונים ברצועה | ברגר מוחזקת על ידי חמאס ואילו יהוד ומוזס אצל הג'יאהד האיסלאמי | ההערכות שהשחרור יבוצע בשעות הבוקר המאוחרות (חטופים)
בישראל נערכים לקראת הפעימה השלישית בעסקת החטופים שתצא לדרך כבר מחר (חמישי), ככל הנראה כבר בשעות הבוקר | גדי מוזס, ארבל יהוד ואגם ברגר ישתחררו מחר משבי חמאס, איתם ישוחררו גם חמישה אזרחים תאילנדים | מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה עדכנה את המשפחות | לצד שלושת השבים, יועברו לישראל חמישה תאילנדים שנחטפו לעזה (חדשות, שחרור חטופים)