( צילום אגם ברגר: דובר צה"ל )

תנועת ש"ס חשפה היום (שלישי) באופן רשמי את סלוגן הבחירות שיעמוד במרכז הקמפיין הקרוב: "דרך אמונה בחרתי". ההכרזה הרשמית מהווה את יריית הפתיחה של המפלגה במערכת הבחירות, כשהעיניים נשואות אל אירוע ההשקה המרכזי והחגיגי שמתוכנן להתקיים ביום חמישי הקרוב, ז' באלול.

הקמפיין החדש מלווה בסימן היכר מובהק: דמותו של מחולל התנועה ומנהיגה הרוחני, מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. הנכחתו של מרן זצ"ל לצד הסיסמה החדשה נועדה לעורר את רגש הנאמנות ההיסטורי ולייצר חיבור מיידי בין מורשת התנועה לבין אתגרי השעה. הפסוק שהפך לסמל לאומי הסלוגן שנבחר אינו מקרי. מקורו בספר תהילים (פרק קי"ט, פסוק ל'): "דֶּרֶךְ אֱמוּנָה בָחָרְתִּי, מִשְׁפָּטֶיךָ שִׁוִּיתִי". פרק זה מסמל דבקות בתורה, ביטחון בבורא וחיפוש אחר אור מתוך מצוקה וחושך. עם זאת, הפסוק קיבל תהודה ציבורית מצמררת וסמלית במיוחד בעקבות שובה של התצפיתנית אגם ברגר מהשבי ברצועת עזה, שליוותה את חזרתה במילים שנחקקו בלבבות: "בדרך אמונה בחרתי, ובדרך אמונה שבתי". אסון קשה בחולון: אישה בת ארבעים נספתה בשריפה יאיר טל | 07:37 יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הדגיש עם חשיפת הסלוגן: "הסלוגן מבטא את מקור כוחו האמיתי של עם ישראל – האמונה בבורא עולם. במהלך המלחמה ראינו התעוררות רוחנית וכמיהה גוברת, במיוחד בקרב הדור הצעיר, להתחזק בזהות היהודית. ש"ס היא המפלגה שנאבקת על זהותה היהודית של המדינה ותמשיך להוביל מאבק זה לאורו המנחה של מרן זצ"ל".

אגם במסוק ( צילום: דובר צה"ל )

ארבעה עשורים של מהפכה וסלוגנים

כדי להבין את עוצמת המנגנון האלקטורלי של ש"ס ואת בחירת המסר הנוכחי, יש להתבונן באבולוציה הפרסומית והרעיונית של התנועה מאז יסודה. בשנת ה'תשמ"ד (1984), קמה ש"ס על רקע תחושת קיפוח עמוקה של הציבור החרדי-ספרדי. לצד מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל עמד מרן ראש הישיבה הרב מנחם מנחם שך זצ"ל. הסלוגן המכונן "להחזיר עטרה ליושנה" הגדיר את החזון: זקיפת הקומה הספרדית והקמת עולם התורה.

בשנים ה'תשמ"ט וה'תש"ן נוסף הסלוגן "להחזיר נשמה למדינה". בשנת ה'תש"ן, עם פרישת הרב שך, נותר מרן הגר"ע יוסף כמנהיגה הרוחני של התנועה. בשנת ה'תשנ"ט רשמה ש"ס הישג היסטורי חסר תקדים עם 17 מנדטים. הקמפיין סביב הסיסמה "הוא זכאי", בעקבות הרשעת אריה דרעי, סחף להבות של מחאה עדתית-תורנית והביא לגיוס שיא בקלפיות.

בשנים ה'תשס"ו עד ה'תשע"ג שמרה המפלגה על יציבות עם 11-12 מנדטים תוך שימוש בסלוגנים ממוקדים כמו "המזוזה של הממשלה" ו-"את אחי אנוכי מבקש" ו-"מדינה עם נשמה". מערכת הבחירות בה'תשע"ה הייתה מבחן היתמות - הראשונה לאחר הסתלקות מרן זצ"ל בג' בחשוון ה'תשע"ד. תחת הסיסמה "המהפכה חוזרת", ירדה ש"ס ל-7 מנדטים אך הצליחה לשרוד את המשבר המנהיגותי הקשה.

בבחירות תשע"ט רבים הספידו את ש"ס את קמפיין חד ונכון הוביל את התנועה לעליה מתונה מסבב לסבב עד לאחד עשר מנדטים כיום, עם ססמאות כמו "יש אבא בשמים", "ישראל בחר ב-ה'", "נותנים תשובה בקלפי", ועוד.

התפנית האסטרטגית: מהעדתי אל הרוחני

הקמפיין שנחשף היום מציב במרכזו תפנית אסטרטגית מובהקת. בעבר נשענה ש"ס על קמפיין הקיפוח העדתי ועל "קמפיין הכיס" והדאגה לשכבות החלשות. כעת, מול מאבקי חוק הגיוס והסערות הציבוריות סביב צביון המדינה, המפלגה מדגישה את ההתכנסות אל הזהות היהודית. המסר חד: הצבעה בקלפי אינה סתם אקט אזרחי, אלא הכרעה אמונית וקיומית.

מול ניסיונותיהן של מפלגות ימין שונות לקרוץ לציבור המסורתי, ש"ס מעמידה חומת מגן רעיונית: היא מציבה את האמונה הטהורה בבורא עולם לצד הציות המוחלט ל'אמונת חכמים'. המסר חד וברור: עם כל הכבוד לגורמים פוליטיים המנסים לנכס לעצמם מניעים זהותיים, רק תנועה תורנית-חרדית, הפועלת תחת הדרכתה הישירה של דעת תורה ומועצת חכמי התורה, מהווה את הבית האמיתי לכל מי שנאמן למסורת אבות.

בכך, הקמפיין פונה בו-זמנית הן לבסיס החרדי הקלאסי והן לציבור המסורתי הרחב המבקש לעגן את אמונתו בהנהגה רוחנית צרופה. קמפיין "דרך אמונה בחרתי" מבקש למצוא את שביל הזהב הפרסומי והאמוני: לחבר בין פסוקי תהילים, הזיכרון הציבורי, דמותו של מרן זצ"ל והתעוררות הלבבות, כדי להפוך את פתק ה-"שס" בקלפי מחובה פוליטית למצוה ואמונה זכה.

קמפיין ש"ס בחירות תשע"ט ( צילום: מרים אלסטר/FLASH90 )

מטה ש"ס תשס"ט ( צילום: קובי גדעון / פלאש90 )

קמפיין ש"ס תשס"ט ( צילום: קובי גדעון / פלאש90 )

קמפיין ש"ס תשע"ג ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

כנס ש"ס תשע"ט ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

תעמולת ש"ס אלול תשע"ט ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )