רשויות בספרד פתחו בחקירה בעקבות חשד שאורקה מבוגרת נפגעה מירי במכוון. על גופה של האורקה, המוכרת בשם "טוני" ומכונה גם "הסבתא", התגלו פצעים החשודים כפגיעות של כדורי רובה.

האורקה, שגילה מוערך בכשישים שנה, נחשבת לאורקה המבוגרת ביותר המוכרת באזור חצי האי האיברי. כאשר נצפתה לאחרונה באזור מצר גיברלטר, התגלו על סנפיר הגב ועל גבה מספר פצעים שלא נראו בתצלומים שצולמו ממנה לפני מספר שבועות.

על פי דיווח ארגון השימור WeWhale, זוהו כעשרה סימני פגיעה חשודים בצד השמאלי של סנפיר הגב של האורקה. לפי ההערכות, לפחות שניים עד שלושה קליעים חדרו דרך הסנפיר. הרשויות הספרדיות מדגישות כי טרם הוכח באופן חד-משמעי שמדובר בירי, אך הפצעים תואמים למראה של פגיעת כדוריות רובה ציד.

יאנק אנדרה, מייסד ארגון WeWhale, מסר: "אנחנו מכירים את טוני. היינו איתה לפני כמה שבועות והפצעים האלה לא היו שם". לדבריו, אם אכן יתברר שמדובר בירי מכוון, הרי שמדובר ב"מעשה של אכזריות קיצונית", במיוחד לאור העובדה שמדובר באחת האורקות האחרונות באוכלוסייה הנמצאת בסכנת הכחדה.

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למרות הפציעות, נראה כי טוני ממשיכה לשחות ולצוד כרגיל. אנשי ארגון השימור ימשיכו לעקוב אחר מצבה הבריאותי מחשש להתפתחות זיהום או נזק לרקמות. הרשויות טרם זיהו חשודים בפרשה, והחקירה נמשכת.