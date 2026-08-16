סגן-ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, חשף היום (יום ראשון) פרטים על המבצע המורכב שהוביל לאיתור מלי וליאל יהלומי בארגנטינה. בשיחה שפרטיה דווחו בכאן חדשות, תיאר הקצין הבכיר את הרגעים הדרמטיים של סיום המבצע שנמשך כשבוע.

לדברי קוגן, השתיים היו משוכנעות שהצליחו להסתיר את עקבותיהן ולא ייתפסו. הקצין תיאר את תחושת ההקלה הרבה שחווה כאשר אותרו השתיים ביום שישי האחרון בריאות ושלמות, לאחר שבוע של מאמצים מודיעיניים ומבצעיים שהפעילו מאות חוקרים במדינות שונות ברחבי העולם. השתיים הוכרזו כנעדרות בווינה שבאוסטריה, והחיפושים אחריהן הובילו בסופו של דבר לארגנטינה.

הפרשה החלה כאשר מלי וליאל יהלומי דווחו כנעדרות בעיר וינה, מה שהוביל להפעלת מבצע חיפוש נרחב שחצה גבולות בינלאומיים. במהלך החקירה עלה כי השתיים תכננו את היעלמותן מראש, וכי ליאל הצטרפה לתוכנית מרצונה החופשי – עובדה שהתגלתה מתוך התכתבות סלולרית בין האם לבתה.

קוגן הביע הפתעה מעוצמת העניין הציבורי והחשיפה התקשורתית שזכה לה התיעוד מרגע האיתור. "אני בהלם מההד התקשורתי הרחב", אמר הקצין, והבהיר כי מנקודת מבטו ומבט המערכת, מדובר בביצוע נאמן של התפקיד המוטל עליהם – אחת מפעולות רבות שמשטרת ישראל מבצעת באופן שוטף להגנה ולסיוע לאזרחי ישראל בכל רחבי העולם.

המבצע המורכב כלל הקמת מספר חדרי פיקוד ברחבי העולם בהנחיית מפכ"ל המשטרה דני לוי, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ארגון היורופול. כ-300 חוקרים עבדו מסביב לשעון במסגרת המאמצים לאיתור השתיים, כאשר המידע המודיעיני המכריע הושג באמצעות יחידת להב 433.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הקצין הישראלי מלווה את השוטר הארגנטינאי המקומי ברגע האיתור ברכבת. "היי מלי היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה מחטיבת המודיעין משטרת ישראל", נשמע קוגן פונה אליהן בתיעוד. "דאגנו לכן מאוד", הוסיף.

מחקירה ראשונית שנערכה במקום עלה כי השתיים תכננו את היעלמותן מראש בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתמלול שפורסם מהחקירה, השיבו מלי וליאל לשאלות השוטר: "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה, מהמדינה". כאשר נשאלו האם מישהו מאיים עליהן או מנסה לסחוט אותן, השיבו בשלילה.

לאחר שנחקרו על ידי נציגי המשטרה הארגנטינאית בנוכחות נציג המשטרה הישראלית, הן שוחררו לדרכן מאחר שלא עלה חשד לביצוע עבירה פלילית. גורם בכיר במשטרה הישראלית הביע תסכול מכך שנמנע מהם לחקור לעומק: "רצינו מאוד לחקור אותן בצורה יסודית ועמוקה", אך ההליכים המשפטיים בארגנטינה לא אפשרו זאת.