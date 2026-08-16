ניקולס מדורו הבן, המכונה "ניקולסיטו", הגיע לאחרונה לבית הכנסת "תפארת ישראל" שבקראקס, בירת ונצואלה. הביקור, שתועד ופורסם, מעלה מחדש את הסיפור על השורשים היהודיים שעליהם דיבר אביו, נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, לפני כעשור. בית הכנסת "תפארת ישראל" נחשב לאחד ממוסדות הקהילה היהודית המרכזיים בעיר. כבר בשנת 2013 התייחס הנשיא מדורו לשורשי משפחתו, כשניסה להשיב על טענות בדבר יחס עוין כלפי יהודים בממשלתו. אז טען כי סבו וסבתו היו ממוצא יהודי ספרדי.

על פי דברי הנשיא דאז, הסבים היו יהודים ספרדים שהגיעו לונצואלה ולאחר מכן עברו לקתוליות. הסיפור הזה הפך עם השנים לחלק מהנרטיב המשפחתי שמדורו האב הציג בפומבי במספר הזדמנויות. ידוע כי משפחות יהודיות ספרדיות רבות התיישבו באזור הקריבי, ובכלל זה באיים קוראסאו ובונצואלה עצמה, ומשפחות בשם "מאדורו" אכן חיו שם לאורך דורות רבים. על רקע זה, השם "מדורו" והטענות שהעלה הנשיא בעבר הפכו לנושא לדיון ציבורי בנוגע למוצא המשפחה. יצוין כי הנשיא מדורו עצמו מעולם לא הציג עצמו כיהודי מבחינה דתית או מעשית, אך לאורך השנים הקפיד להזכיר את מוצאו ולקיים קשרים עם מנהיגים יהודיים.