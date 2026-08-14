פרטים נוספים מתבררים בעניין היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בבירת אוסטריה. לפי פרסום ב-i24news, צילומי מצלמות אבטחה מראים את האם ובתה יוצאות מהדירה שבה שהו בווינה, כשהן לבדן ללא כל אדם נוסף.

בדיקה שבוצעה בדירה העלתה כי השתיים לקחו עמן את מלוא חפציהן האישיים בעת עזיבתן. ממצא זה מצטרף למידע נוסף שמתקבל במסגרת החקירה המסועפת, שהועברה לטיפול היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433.

האיתור האחרון של מכשירי הטלפון הסלולריים של מלי וליאל נרשם ביום השבת בשעות הבוקר, בסביבת התחנה המרכזית של ווינה. כעת נערכת בדיקה של מצלמות האבטחה באזור התחנה, בניסיון לעקוב אחר תנועתן של השתיים ולברר האם עלו על רכבת שיצאה מהעיר.

ההערכה המתגבשת אצל רשויות האכיפה באוסטריה היא שהשתיים כבר אינן בתחומי ווינה, וייתכן שאף יצאו מגבולות אוסטריה. בעקבות הערכה זו הורחבו מאמצי החיפוש אחר מלי וליאל גם למדינות נוספות ברחבי אירופה, דבר המרחיב באופן ניכר את היקף החקירה.

כל המשאבים לאיתור הנעדרות בווינה בבלי | 12.08.26

אחד משלוחי חב"ד בווינה מסר בשיחה עם עיתון ישראל היום כי לא היה כל קשר עם השתיים. הוא הוסיף: "אנו רואים שיהודי אוסטריה, שכלל אינם מכירים את מלי וליאל, דואגים באמת. הם מבצעים פעולות למציאת הנעדרות וממש לקחו את העניין ללבם. בעלי עסקים בעיר בודקים את מצלמות האבטחה שלהם, משתפים מידע, שואלים לקוחות אם ראו אותן. יהודים אוסטרים רבים בודקים באופן אישי כיצד יכולים לסייע באיתור ליאל ומלי. ישנם ישראלים שהגיעו לטיול והטיול שלהם הפך להתגייסות למציאתן, הם ממש פונים אלינו ושואלים כיצד ניתן לעזור. הם מעדיפים לראות כיצד אפשר לסייע במציאתן מאשר ללכת למוזיאונים ולפעילויות אחרות".

השליח מתאר התגייסות ודאגה מצד כלל הקהילה ומביע תקווה שגם בארץ נדע להתאחד ולשמור על הסולידריות: "ההתגייסות, הדאגה והרצון לעזור למלי, ליאל ומשפחתן מרגשת מאוד. בסופו של דבר, עם ישראל הוא גוף אחד, כשיד אחת הולכת לאיבוד, הגוף כולו פועל יחד למצוא אותה".

גם משטרת אוסטריה פעלה מיד עם קבלת התלונה על הנעדרות. "קיבלנו את התלונה משגרירות ישראל ביום שני, העשירי באוגוסט, ומיד הפעלנו את הנוהל לחיפוש נעדרים", מסר דובר המשטרה בווינה, פיליפ האסלינגר, בראיון בלעדי לעיתון "היום". "גם כעת נמשכים מאמצי החקירה, אם כי חשוב לציין שעד כה לא נמצא שום רמז שיכול להוביל לאירוע טרור או פשע פלילי נגד ליאל ומלי יהלומי. כמובן שאנו לא שוללים אף תרחיש, וממשיכים לבדוק את כל כיווני החקירה האפשריים".

"אנו מנוסים באיתור נעדרים. זו עיר גדולה, כל יום אנו מקבלים דיווחים על נעדרים ויצאנו באופן מיידי לסדרת הבדיקות הנדרשות במקרה כזה. אנו נמצאים בקשר הדוק עם כוחות המשטרה הישראלים ועם השגרירות, שיתוף הפעולה מצוין ואנו עובדים יחד כדי להבין מה בדיוק קרה עם שתי הנשים הישראליות הנעדרות. אנו לא יודעים מה הוביל להיעדרותן, כלומר מה המניע, וגם לא יודעים אם הן שוהות כאן בווינה. עד כה לא מצאנו סימנים לכך שהן עדיין נמצאות בעיר. אבל כאמור, כל הזמן נעשים מאמצים לאיתורן".

בדיקת כל האפשרויות

גורם בכיר המעורב בחקירה מסר לחדשות 12 כי "נקודת המוצא היא שהשתיים בחיים", וכי כל כיווני החקירה נבחנים. "אנו בודקים אם כל האירוע הזה היה מתוכנן, כלומר אם האם והבת תכננו בריחה מהארץ, או שזה היה אירוע פלילי של כנופיה מקומית מווינה", תיאר הגורם.

לדבריו, גם אפשרות שמדובר בפעילות לאומנית נבדקת. "שום דבר לא נפסל", הוא הוסיף, "הכל נבדק, יש הרבה סימני שאלה". החקירה מתנהלת באמצעות צוות משותף של משטרת ווינה והיחידה הכלכלית בלהב 433.