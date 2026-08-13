בשעות הלילה שבין יום רביעי ליום חמישי מסרה משפחת יהלומי עדות מפורטת בפני חוקרי יחידת להב 433, והעבירה לידי גורמי החקירה את מלוא המידע והממצאים הנמצאים ברשותה. כך נמסר בהודעה רשמית שפרסמה המשפחה במהלך הלילה בעניין היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה.

במסגרת ההודעה, הביעה המשפחה ביקורת חריפה על הפרסומים שהופצו מטעם חטיבת הדוברות של משטרת ישראל. לדברי המשפחה, הפרסומים יוצרים אצל הציבור רושם מוטעה כאילו כבר הגיעו החוקרים למסקנה ברורה לגבי נסיבות היעלמותן של האם ובתה.

יצוין כי ביום רביעי דווח על התפתחות משמעותית בפרשה: על פי בדיקות המשטרה, עולה אינדיקציה לפיה השתיים לא נחטפו אלא ייתכן שעזבו את המקום מרצונן. הממצאים כוללים מחיקה יזומה של נתוני מיקום בטלפונים הניידים שלהן ימים ספורים לפני ההיעלמות, וכן חשד להצטיידות מראש בסכום כסף משמעותי במזומן.

לטענת המשפחה, חלק מהמידע שפורסם על ידי גורמי המשטרה לא הוצג בפניהם כלל, ובנוסף לכך נמצא ברשותם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. המשפחה הבהירה כי מידע זה הוצג בפניה מטעם גורמים רשמיים במשטרת ישראל שהיו בקשר עימה.

בין היתר, המשפחה מפרטת כי על פי המידע שהועבר אליה ממשטרת ישראל, לא בוצע כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון בחשבונות נעשה ביום 3 באוגוסט. נתון זה, לטענת המשפחה, עומד בסתירה ברורה לדיווחים שפורסמו בתקשורת אודות הצטיידות במזומן רב.

"ככל שקיימים בידי משטרת ישראל נתונים ומסמכים המבססים את הטענות שפורסמו, המשפחה מבקשת כי הם יוצגו במסגרת החקירה וייבחנו מול המידע המצוי בידיה", נכתב בהודעת המשפחה. עוד הודגש כי בניגוד לפרסומים מטעם דוברות המשטרה, "בשלב הנוכחי אין כל בסיס לשלילת האפשרות לאירוע פח״ע על רקע לאומני".

בהודעת המשפחה הודגש כי מלי וליאל יהלומי מנותקות קשר מאז ערב יום שישי, 7 באוגוסט, וכי ניתוק הקשר חריג לחלוטין. המשפחה מציינת כי לאורך כל הנסיעה שמרו השתיים על קשר רציף עם המשפחה, שיתפו תמונות וחוויות, ואז נותק עמן הקשר באופן פתאומי.

המשפחה מסיימת את הודעתה בדרישה ברורה: "כל עוד מלי וליאל עדיין נעדרות, החיפוש חייב להימשך במלוא העוצמה". הדברים נאמרים על רקע הפרסומים שהופיעו ביום רביעי על אינדיקציות לפיהן השתיים עזבו את המקום מרצונן.

יצוין כי המפכ"ל דני לוי כינס הערכת מצב מיוחדת שעסקה במאמצים לאיתור השתיים, והנחה להקצות את כלל המשאבים הנדרשים לטובת קידום החקירה. משטרת ווינה מצידה מסרה כי בשלב זה אין אינדיקציה לביצוע עבירה פלילית בפרשה.