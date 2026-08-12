גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס פנו לישראל בדרישה להבהרות בעקבות מצור שהוטל על כפר ערבי ביהודה ושומרון. לפי דיווח באתר 'ווינט', יועצים המקורבים לנשיא טראמפ הביעו תמיהה עמוקה על האירועים בכפר קוסרה, הממוקם מדרום לשכם, ושאלו כיצד לא נמנעה הפגיעה בתושבים המקומיים.
האירוע, שהתרחש במהלך השבוע האחרון, כלל חסימת כבישי גישה לכפר וניתוק אספקת מים וחשמל לתושבים. הפעולות בוצעו בעקבות רצח שני יהודים לפני כשלושה שבועות באזור הסמוך לכפר תל.
צה"ל פרסם תגובה חריפה למצור, והגדיר את הפעולות כ"בלתי חוקיות, מגונות ופסולות". בהודעה רשמית ציין הצבא כי בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים מרובים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים ערביים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם. "הפעילות פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם", נכתב בהודעת צה"ל.
בוושינגטון מועלות כעת שאלות קשות בנוגע למצב בשטחים. גורמים בכירים שאלו, על פי הדיווחים, "האם בישראל שוררת אנרכיה?". השאלות מועלות דווקא מצד ידידי ישראל בממשל ובקונגרס, דבר המעיד על חומרת המבוכה שנוצרה בעקבות האירועים.
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