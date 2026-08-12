המתיישבים שהטילו מצור על הכפר - צילום: מתוך רשתות חברתיות המתיישבים שהטילו מצור על הכפר | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:44

גורמים בכירים בממשל האמריקני ובקונגרס פנו לישראל בדרישה להבהרות בעקבות מצור שהוטל על כפר ערבי ביהודה ושומרון. לפי דיווח באתר 'ווינט', יועצים המקורבים לנשיא טראמפ הביעו תמיהה עמוקה על האירועים בכפר קוסרה, הממוקם מדרום לשכם, ושאלו כיצד לא נמנעה הפגיעה בתושבים המקומיים.